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EBA TV canlı yayın nasıl izlenir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 01:12 | Son Güncelleme

Ortaokul, lise eğitimlerine ek olarak sürdürülen EBA eğitim desteğine öğretmen seminerleri de eklendi. 22-30 Haziran arasında EBA TV üzerinden gerçekleşecek seminerler nasıl izlenir? İşte detaylar...

EBA TV canlı yayın nasıl izlenir?

Uzaktan eğitim EBA TV canlı yayın üzerinden ve eba.gov.tr adresi üzerinden devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin katılacağı haziran mesleki çalışma dönemi faaliyetlerinin, uzaktan çevrim içi öğretim ortamlarında yürütüleceği açıklandı.

EBA CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Twitter'dan tüm öğretmen ve okul yöneticilerinin katılacağı 22-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek mesleki çalışma dönemine ilişkin açıklama yapmıştı.

EBA TV SEMİNER İZLEME

www.eba.gov.tr, giriş yapılarak EBA öğretmen girişine tıklanması gerekiyor. Ardından MEBSİS veya e-Devlet şifresi ile sisteme girilebiliyor.

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