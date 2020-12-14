Ebabil kuşu nedir?

Sağangiller familyasından olan ebabil kuşu, bumerang şeklindeki kanatları, kısa çatal kuyruğu ve çok hızlı uçuş manevraları ile pek çok kuştan ayrılır. Öyle ki ondan daha hızlısı şahindir. Hızı ve uçma şekli kırlangıcı andırsa da çok ürkek olduğundan onu asla bir ağaç dalına veya bir elektrik teline konmuş göremezsiniz. Eğer bir ebabil kuşu görürseniz şanslısınız demektir. Ebabil Kuşunun Hikayesi Ebabil kuşunun özel bir hikayesi vardır. Kur’an-ı Kerim’de, Fil suresinde geçen bu minik kuşlar, boylarından beklenmeyen işler yapmışlardır. Habeşistan Krallığı'nın hüküm sürdüğü Yemen’in Valisi olan Ebrehe, miladi 570 yılında, Kulleys adıyla çok büyük ve gösterişli bir kilise yaptırır. O dönemde Araplar, ibadet etmek için yoğun olarak Kabe'yi tercih ediyordu. Ebrehe ise insanların, bu kiliseye gelip ibadet etmesini ister. Buna karşılık bir gün, gece vakti birinin gelip kiliseyi pisletmesine çok sinirlenen Ebrehe, Kabe'yi ortadan kaldırmaya karar verir. Çok geçmeden, içinde fillerin de bulunduğu bir orduyla Kabe'yi yıkmak için sefer başlatır. Yolda kendisine karşı koymaya çalışanlar olsa da Ebrehe’nin güçlü ordusuna dayanamazlar.

Ebrehe'nin Fil Ordusu O dönemde Abdülmuttalib; Hz. Muhammed’in(s.a.v.) dedesi, aynı zamanda Mekke’nin en soylusu olan Kureyş kabilesinin lideriydi. Mekke’ye vardığında Abdülmuttalib ile karşı karşıya gelen Ebrehe, Kabe için hiçbir savunma ile karşılaşmadı. Gelen ordunun on binlerce askerine ve güçlü fillerine karşı koyamayacaklarını bilen halk, dağlara çekilip neticeyi beklemek zorunda kalmıştı. Abdülmuttalib ise sadece Ebrehe’nin el koyduğu develerini almaya gelmişti. Ebrehe, bu duruma şaşırdı ve neden sadece develeri umursadığını sordu, Kabe’yi yıkmaya gelmişti. Abdülmuttalib, kendisinin sadece develerin sahibi olduğunu söyledi ve ekledi; Kabe’nin de bir sahibi vardı. Ebabil Kuşlarından Ordu Kabe'nin yıkımı için ordudaki en büyük fil Mahmut, ön saftaydı. Ebrehe’nin ordusuna yol kılavuzluğu yapan Nüfeyl bin Habib, filin kulağına çökmesi ve geri dönmesi komutunu verir. Ardından koşarak Mekke halkı gibi dağa sığınır. “Çök!” komutunu duyan fil, Mekke’nin girişinde çöker ve ayağa kalkmaz. Bu olayın şaşkınlığı içerisinde olan ordu, çok geçmeden gökyüzünde kendilerine doğru ilerleyen kara bir bulut görür. Çok geçmeden Ebrehe ve ordusu, uzaktaki kara bulutun aslında bir bulut olmadığını acı bir biçimde öğrenir. Deyim yerindeyse ebabil kuşlarından bir ordu tepelerine doğru yaklaşır. Ağızlarında ve ayaklarında taşıdıkları nohut kadar küçük taşları bir anda Ebrehe’nin ordusunun üzerine yağdırmaya başlar. Kurşun gibi delip geçen bu taşlar, on binlerce askerden çok az kişi sağ bırakır. Böylece fil ordusu yok olur.

Minik Bir Ebabil Yumurtası Hayata 3,5 gramlık bir yumurta olarak başlayan ebabil kuşları, 20 günlük kuluçka döneminden sonra yumurtadan çıkar. Kuluçka döneminde dişi kuş gibi erkek kuş da kuluçkaya yatabilir. Yılda 2 ile 4 adet yumurta çıkarabilir. Bir diğer ebabil kuşu özelliği ağızlarında taşıdıkları malzemeleri, çamurla karıştırıp yapıştırmak suretiyle yuva yapmalarıdır. Ebabil kuşu arasında, tüyleri kullanarak sallanan yuvalar yapan türleri de bulunur. Sallanan yuvada yumurtaların zarar görmemesi için çamur vasıtasıyla yumurtalarını yapıştırır. Kayalık yamaçlarına, yüksek binalara yuva yapabilirler. Yerleşim yerlerinde yuva yapmaktan çekinmezler. Ebeveynleri tarafından bakım süreleri diğer kuşlara kıyasla çok daha kısadır. Tek eşli bir kuştur fakat eşi öldüğünde yeni bir eş bulur. Yetişkinlik Döneminde Ebabil Kuşları Uykusunda dahi yere inmeyen ebabil kuşu, tüm ömrünü gökyüzünde geçirir. Hatta araştırmalar, 6 ay havada kalabileceği yönündedir. Ebabil kuşu özellikleri arasında en ilginç olanlarından biri de yerde dik bir pozisyonda duramamasıdır. Diğer kuşlar gibi dik duramadığından yere indiğinde tekrar havalanması zordur. Yüksek yerlerden kendini boşluğa bırakarak uçar. Eğer uçamayan bir ebabil kuşu görürseniz bu nedenle uçamıyor olabilir. Ömürleri 20-27 yıl arasında değişiklik gösterebilir. Sıcak iklimleri sevdiğinden göç eden kuşlar arasındadır. İlkbahar dönemi başında Türkiye’de görülürken, kış geldiğinde Afrika’ya göç eder. Türkiye’de 4 farklı türü görülebilir.