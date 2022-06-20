eBay, GittiGidiyor'un faaliyetlerine son veriyor: "Zor ancak stratejik karar"

ABD'li e-ticaret devi eBay'den son dakika haberi geldi. eBay, ülkemizde hizmet veren GittiGidiyor'un faaliyetlerine son verme kararı aldı. eBay konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Düzenli olarak küresel faaliyetlerini gözden geçiren eBay, piyasada devam eden rekabetçi dinamikleri göz önüne alarak bu zor ancak stratejik kararı almıştır" denildi.

ARTIK YENİ ÜRÜN İLANINA İZİN YOK

Açıklamaya göre bugünden itibaren satıcıların yeni ürün ilanı vermesine izin verilmeyecek. 18 Temmuz'dan itibaren ise satın alım işlemlerine son verilecek. Kullanıcılar 5 Eylül'e kadar hesaplarına erişebilecek.

Açıklamada GittiGidiyor'un kapatılmasının eBay'in ikinci çeyrek ya da yıl sonu bilançosuna önemli bir etki yapmasının beklenmediği ifade edildi.

Gittigidiyor, 2001 yılında açılmıştı. (Reuters)

