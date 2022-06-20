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eBay, GittiGidiyor'un faaliyetlerine son veriyor: "Zor ancak stratejik karar"

20.06.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li e-ticaret devi eBay, GittiGidiyor'un faaliyetlerine son verme kararı aldı. Şirket, 2011 yılında çoğunluk hissesini satın aldığı GittiGidiyor'un faaliyetlerine son vereceğini açıkladı. Açıklamaya göre bugünden itibaren satıcıların yeni ürün ilanı vermesine izin verilmeyecek. 18 Temmuz'dan itibaren ise satın alım işlemlerine son verilecek. eBay, yaptığı açıklamada ise GittiGidiyor kararını "zor ancak stratejik" olarak niteledi.

eBay, GittiGidiyor'un faaliyetlerine son veriyor: "Zor ancak stratejik karar"

ABD'li e-ticaret devi eBay'den son dakika haberi geldi. eBay, ülkemizde hizmet veren GittiGidiyor'un faaliyetlerine son verme kararı aldı. eBay konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Düzenli olarak küresel faaliyetlerini gözden geçiren eBay, piyasada devam eden rekabetçi dinamikleri göz önüne alarak bu zor ancak stratejik kararı almıştır" denildi.

ARTIK YENİ ÜRÜN İLANINA İZİN YOK

Açıklamaya göre bugünden itibaren satıcıların yeni ürün ilanı vermesine izin verilmeyecek. 18 Temmuz'dan itibaren ise satın alım işlemlerine son verilecek. Kullanıcılar 5 Eylül'e kadar hesaplarına erişebilecek.

gittigidiyor

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Açıklamada GittiGidiyor'un kapatılmasının eBay'in ikinci çeyrek ya da yıl sonu bilançosuna önemli bir etki yapmasının beklenmediği ifade edildi.

Gittigidiyor, 2001 yılında açılmıştı. (Reuters)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Diğer rakiplerinin çok gerisinde kaldı. satış yapmakta zorlanıyordu. Kötü oldu. Gittigidiyor iyiydi ama. bakalım daha nereler kapanacak.
ortam yerliye kaldı onlarda ac hayvanlar gibi daranırsa bak sen ortalıga
Neden satmıyor da kapatıyor anlamadım?

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