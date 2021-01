EBA’ya hiç girememiş öğrencilere karne notu nasıl verilecek?

Altı milyon öğrencinin sisteme giremediğini hatırlatan eğitimciler tepkili.Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının açıklandığı 2020 yılının Mart ayında örgün eğitime ara verilip, uzaktan eğitime geçildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nca kurulan EBA platformu üzerinden verilen uzaktan eğitimdeki krizler ise bir türlü aşılamadı. Bakanlık verilerine göre; Türkiye’deki 18 milyon öğrenciden altı milyonu çeşitli sebeplerle EBA sisteminden yararlanamadı. Sistemdeki yeni kriz, öğrencilere verilecek karne notları nedeniyle çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim gören öğrencilerin yüz yüze sınava alınmayacağına karar verdi. Yeni uygulamada öğrencilere EBA platformuna giriş, derste kalış süresi ve sistemde yaptığı ödevlerin performansına göre not verilecek. Öğretmen, her bir kriter için öğrenciye ikişer not verecek. Peki, maddi olanaksızlıklar veya altyapı eksikliği nedeniyle hiç EBA sistemine girememiş öğrencilerin durumu ne olacak?

Not sistemi öğrencilerin tüm hayatını etkileyecek

EBA sistemi, kurulduğundan beri tartışmaların odağında. Milli Eğitim Bakanlığı’nın karne notu kararı tartışmaları daha da artırdı. Eğitimciler, kararın EBA’dan yararlanamayan altı milyon öğrencinin hiç not alamaması ya da düşük not alması anlamına geldiğini savunuyor. Eğitim-Sen, bu sistemin öğrencilerin bütün eğitim hayatını etkileyeceği görüşünde. Eğitim-Sen Diyarbakır 1 nolu Şube Başkanı Sadrettin Kaya, sistemin öğretmene hiç görmediği öğrenciye not vermeyi dayattığını söylüyor. Bu uygulamanın, yoksulluk nedeniyle interneti, tableti, bilgisayarı olmayan çok sayıda çocuğu cezalandırmak olduğunu savunan Kaya, bunun ne vicdani ne ahlaki ne de pedagojik olarak doğru olduğunu savunuyor: