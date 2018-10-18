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eBay'den Amazon'a "satıcıları ayartma" davası

18.10.2018 14:15 | Son Güncelleme

E-ticaret sitesi eBay, rakibi Amazon'a dava açtı.

eBay'den Amazon'a "satıcıları ayartma" davası

eBay, Amazon'u başarılı satıcılarını "yasa dışı yollardan ayartmaya çalışmakla" suçluyor.İnternet üzerinden alışveriş sitesi eBbay, eBay'in sitesinde kayıtlı en başarılı satıcıları yasa dışı yollardan kendi sitesine çekmeye çalıştığı gerekçesiyle rakibi Amazon'a dava açtı.

eBay Amazon'a, Amazon'un temsilcilerini eBay'de hesap açıp satış yapan şirketlere Amazon.com internet adresinde satış yapmak üzere mesaj yolladıkları suçlamasını yöneltti. eBay, bunun kendisinin kullanıcıları ile yaptığı sözleşmeyi ihlal ettiğini iddia etii.

eBay'in Kaliforniya'daki mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde Amazon'un eBay'e "komplo" kurduğu ifade edilirken, eBay bunun "dikkatli bir şekilde organize ve koordine edilmiş dünya çapında bir kampanya" olduğunu belirtti. Şirket, Amazon'un amacının "eBay satıcılarının Amazon'da satış yapmaları için yasa dışı olarak ayartma" olduğunu aktardı. eBay aynı zamanda bu uygulamanın şirkete zarar verme amacını taşıdığını da öne sürdü.

Dünyanın en büyük alışveriş sitesi Amazon ise şirket hakkındaki iddialarla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

DW,dpa/AG,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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