Ebe, ambulansta doğan bebeği bir an olsun bırakmadı

Yusuf ÇINAR/ALACA, (Çorum), (DHA)- ÇORUM’un Alaca ilçesinde, 9 aylık hamile tarım işçisi Azize Araz (28), doğum sancıları tutması üzerine çağrılan ambulansta doğum yaptı. Doğumu gerçekleştiren ebe Sırma Kaluç, erkek bebeği bir an olsun kucağından bırakmadı.

Çalışmak için Alaca'ya gelen tarım işçisi Azize Araz'ın doğum sancıları tutunca yakınları 112 Acil'i aradı. Gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Araz, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne doğru yola çıkarıldı. Ancak genç kadın, yolda ambulansta doğum yaptı. Ambulansta doğumu gerçekleştiren ebe Sırma Kaluç, bebeği bir an olsun kucağından bırakmadı. Hastanede tedavi altına alınan anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

