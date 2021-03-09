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'Ebe Kaya'nın sırrı! Çocuğu olmayanlar kayanın etrafında tur atıp ilk çıkan böceği yiyor

09.03.2021 12:30 | Son Güncelleme:
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'Ebe Kaya'nın sırrı! Çocuğu olmayanlar kayanın etrafında tur atıp ilk çıkan böceği yiyor

Bursa'da çocuğu olmayan çiftler, bir kayanın etrafında tur atıp, dibinden çıkan böcek ya da solucanı yutuyor. 'Ebe Kaya' isimli kayanın etrafında 3 tur atan kadınlar daha sonra hiç arkalarına bakmadan evlerinin yolunu tutuyorlar.

Bursa'nın Mudanya ilçesinin Işıklı köyünde bulunan 'Ebe Kaya' isimli kaya, çocuğu olmayanlar tarafından ziyaret ediliyor. Çocuğu olmayan çiftler, bu kayanın yanına gelerek, kayanın etrafında 3 tur attıktan sonra, kayanın dibini eşeleyerek ilk çıkan böceği çiğnemeden yutuyor. Böceği yuttuktan sonra arkasına bakmadan evinin yolunu tutanlar, bu sayede çocukları olacağına inanıyor. 'Ebe Kaya', Bursa ve şehir dışından gelen çok sayıda çift tarafından ziyaret ediliyor.

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Işıklı köyü muhtar âzâsı Murat Ünsal, "Köyümüzün tarihi çok eski. Ebe Kaya olarak bildiğimiz kaya, çocuğu olmayan kişiler tarafından ziyaret ediliyor. Çocuğu olmayan kişi, köyden bir kadını yanına alarak kayanın olduğu yere geliyor.

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KAYANIN ETRAFINDA 3 TUR ATIYORLAR

Köydeki kadın önde, çocuğu olmayan kişi ise arkada, kayanın etrafında 3 tur atıyorlar. 3 turun ardından çocuğu olmayan kişi kayanın etrafını eşerek, ilk çıkan böceği çiğnemeden yutuyor. Daha sonra hiç arkasına bakmadan evinin yolunu tutuyor" dedi.

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(İHA)

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