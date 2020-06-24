Ebegümeci Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

Ebegümeci, İç Anadolu Bölgesi'nde; develik, gaba gömeç, kazankarası, Karadeniz'de; ebecik ve ebegümeci, Marmara, Ege ve Akdeniz'de; korkut, yastıman, tolik, moloş, ilmikotu gibi isimlerle bilinir. Çok eski çağlardan beri solunum yolu, sindirim sistemi ve cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Farklı bölgelerde kendiliğinden yetişen 8 farklı türü vardır. Kökleri ve yaprakları taze olarak yemeklerde, çiçek ve yaprakları da kurutulup geleneksel tedavi yöntemi olarak öksürük, kabızlık, boğaz ağrısı, hazımsızlık, ateş düşürücü ve deri döküntülerini iyileştirmek için kullanılır.

Ebegümeci şifa veren bir bitki olarak ülkemizde olduğu kadar tüm Avrupa ülkelerinde, hem de antik çağlardan beri kullanımı olan bir bitki. Ebegümeciyle ilgili bilimsel olarak çok sayıda laboratuvar ve klinik araştırmalarına rastlamak mümkün. Bu araştırmalar sonucu elde edilen verilerle ebegümeci, tüm dünyada bitkisel drog kabul edilen 100.000 bitki arasında yerini alır. Müsilaj denen (bamyada da olduğu gibi) yapışkan, sümüksü madde içerir. Tıp ve farmakoloji alanında en çok da bu maddenin etkilerinden faydalanmak için değerlendirilir. Müsilaj, solunum yolları ve mide-bağırsak yüzeyini kaplayan mukoza ve cilt üzerinde bir tabaka oluşturarak hem koruyucu hem de iyileştirici etki yapar.