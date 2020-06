Ebegümeci Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

Ebegümeci hemen her yerde, apartmanların arasında, otoyol kenarlarında, parklarda, bahçelerde, inşaat alanlarında yetişebilir. Haziran ayından başlayarak eylül sonuna kadar buralarda bulmak ve toplamak mümkündür. Hava kirliliğinden, egzos gazlarından etkilenmemiş, temiz olduğuna inanılan yerlerden toplanılan çiçek ve yaprakları kurutularak, kış boyu kullanmak için saklanabilir.

2. 1 litre soğuk suya 1 yemek kaşığı dolusu kıyılmış ebegümeci eklenir ve karıştırılır.

3. Bu şekilde 1 gece bekletilen karışım süzüldükten sonra soğuk ya da hafifçe ısıtılarak içilebilir.

Kurutulmuş Ebegümeci Çayı

1. 2 yemek kaşığı kurutulmuş ebegümeci boş bir sürahiye konur.

2. 1 litre kaynar su yavaş yavaş sürahideki kuru ebegümecinin üzerine gezdirilerek boşaltılır, karıştırılır.

3. Bu karışım gece boyunca bekletilir ya da ara ara karıştırarak su ılındığında içilebilir.

Ebegümeci Çayı Yan Etkileri

Asırlardır geleneksel olarak hem yemeklerde ve içeceklerde ya da krem, merhem, gargara olarak kullanılan ebegümeci bilim insanları tarafından incelenmiş, araştırılmış ve tıbbi bir bitki olarak kayıtlara geçmiştir. Bu kayıtlarda ebegümecinin uygun dozlarda kullanımından doğan bir yan etkisinden söz edilmez. Fakat bitkisel olsun ya da olmasın her besin maddesi, kullanım miktarı, kullanan kişinin yaşı, hastalıkları ya da kullandığı ilaçlarla etkileşimine bağlı olarak her insanda farklı etkiler gösterebilir. Yani ebegümecinin bitkisel bir ürün olması herkesin, her istediği zaman ve sınırsızca ebegümeci çayı içebileceği anlamına gelmez. Özellikle yaşlılar, bebek bekleyen kadınlar ve küçük çocuklar söz konusu olduğunda dikkati elden bırakmamak, ölçüyü kaçırmamak çok önemli.