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Ebeler, Gebeler, Bebeler Şenliği yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 18:24 | Son Güncelleme

 İZMİR Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde Ebeler Haftası nedeniyle düzenlenen '4'üncü Ebeler, Gebeler, Bebeler Şenliği'nde hastanede görev yapan ebeler doğumlarını yaptırdıkları bebekler ve aileleri ile buluştu.

Ebeler, Gebeler, Bebeler Şenliği yapıldı

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde Ebeler Haftası nedeniyle düzenlenen '4'üncü Ebeler, Gebeler, Bebeler Şenliği'nde hastanede görev yapan ebeler doğumlarını yaptırdıkları bebekler ve aileleri ile buluştu. Bebeklerin ayak izlerinin bulunduğu belgelerin ailelere hediye edildiği ve ebelere sertifikaların takdim edildiği şenlikte, doğumunda bulundukları bebeklerin 3- 4 yaşlarına geldiğini gören ebeler duygu dolu anlar yaşadı.
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ve Kültürpark Rotary Kulübü'nün destekleriyle Ebeler Haftası nedeniyle 4'üncüsü düzenlenen 'Ebeler, Gebeler, Bebeler Şenliği' coşku ile gerçekleşti. Hastane bünyesinde çalışan ebelerin doğumunu yaptırdığı bebeklerle buluştuğu şenliğe, Gebe Okulu Sorumlu Ebesi Mehtap Er, Hastane Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Sırrı Sorguç, Gebe Okulu Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Gürsoy Pala, Yenidoğan Hekimi Doç. Dr. Yekta Öncel, Hastane Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hacer Rastgel, Kültürpark Rotary Klübü üyeleri, hastane hekimleri, hamileler, ebeler ve bebeklerin aileleri katıldı. 3- 4 yaşlarına gelmiş bebeklerle karşılaşan ebeler, bebekler ve aileleriyle fotoğraf çektirerek duygulu anlar yaşadı. Ailelere, bebeklerine doğum yaptıran ebelerin isimlerinin yazılı olduğu, bebeklerin ayak izlerinin bulunduğu belgeler ve çeşitli hediyeler verildi. Hamilelik sürecinde olup Gebe Okulu'na katılan gebelere katılım belgesi ve daha önce Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğum yapan annelere ve bu doğumu gerçekleştiren ebelere teşekkür belgesi verildikten sonra, şenlik zumba eğitmenlerinin gösterisi, müzik ve kokteyl eşliğinde sona erdi.
'DÜNYAYA GELDİĞİMİZDE İLK TANIŞTIĞIMIZ İNSANLAR EBELER'
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gebe Okulu Sorumlu Ebesi Mehtap Er, ebeler ve bebeklerini şenlikte buluşturduklarını belirterek, "Eline doğduğumuz, dünyaya geldiğimizde ilk tanıştığımız insanlar olan ebelerimizin gününü kutluyorum. Bugünü biz 4 yıldır düzenliyoruz. Ebeyim ve gebe eğitimcisiyim. Bize gelen gebelere doğum ve doğum sonrası hakkında eğitimler veriyoruz. Ebeler Haftası'nda düzenlediğimiz bu şenlikte her yıl farklı yaş gruplarından ebeler ile bebeklerini buluşturuyoruz. Ailelere hastanemiz adına bebeğin ayak izinin bulunduğu ve ebesinin isminin yazılı olduğu belge ve hediyeler veriyoruz. Aileler mutlu oluyorlar, biz de doğurttuğumuz bebekleri ve eğitim verdiğimiz anneleri gördüğümüzde mutlu oluyoruz" diye konuştu.
Gebe Okulu Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Gürsoy Pala, "Bu şenlik bizim için gelenekselleşmeye başladı. Yarın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Bu vesile ile ben tüm sağlık çalışanlarına başta ebeler olmak üzere, teşekkür ediyorum" dedi.
Yenidoğan Hekimi Doç. Dr. Yekta Öncel, "Aslında ebe deyince aklımıza doğum yaptıran kişi geliyor ama ebeler bizim gözümüzde aynı zamanda yenidoğan sağlığına da çok büyük katkılar sağlıyorlar. Bizim olmadığımız yerde bebeğin bakımını yapan, bebeğe ilk müdahalesini yapan sağlık personelleridir ebeler, bizim gözbebeklerimizdir" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Ebeler, Gebeler, Bebeler Şenliği yapıldıEbeler, Gebeler, Bebeler Şenliği yapıldıEbeler, Gebeler, Bebeler Şenliği yapıldıEbeler, Gebeler, Bebeler Şenliği yapıldı

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