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Ebeler Haftası nedir, ne zaman kutlanır? En güzel Ebeler Haftası mesajları...

21.04.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihteki en eski meslekler arasında yer alan ebelik; sağlıklı birey, aile ve toplumun oluşmasında oldukça önemli bir yere sahip olan mesleklerdendir. Bu kutsal meslek her sene "Ebeler Haftası"nda anılmakta ve kutlanmaktadır. Peki Ebeler Haftası nedir, ne zaman kutlanır? En güzel Ebeler Haftası mesajları...

Ebeler Haftası nedir, ne zaman kutlanır? En güzel Ebeler Haftası mesajları...

Ebelik; sağlıklı birey, aile ve toplumun oluşmasında büyük öneme sahip olan tarihteki en eski mesleklerden biridir. Ebelik mesleği her sene "Ebeler Haftası"nda anılmakta ve kutlanmaktadır. Peki Ebeler Haftası nedir, ne zaman kutlanır?

EBELER HAFTASI NEDİR? EBELER HAFTASI NE ZAMAN KUTLANIR?

Ebelik mesleği, hamilelik döneminde hamileliğin teşhisi ve gözetimi ile normal doğum yaptırmakla görevli olan kişilerin oluşturduğu tıbbi bir meslek olarak tarif edilebilir. Yapılan ebelik uygulamaları dünya ebeleri arasında belirgin farklılıklar gösterse de genelde gebeliğin doğal, normal yanları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ebeler doğum öncesi bakımı sağlamakta, doğumun gidişini yönlendirmekte ve normal doğum yapmaya yardımcı olmaktadır. Batı dilinde ebe karşılığı kullanılan ''Midwife'' kelimesi eski Saxan dilinden gelmektedir. Düz anlamı ile doğuran bir kadınla birlikte olan kadın anlamı taşıyan sözcük aynı zamanda ''ebe'' anlamındadır.
Ebelik Haftası her sene 21- 28 Nisan tarihleri arasında kutlanmaktadır.

EN GÜZEL EBELER HAFTASI MESAJLARI, 2021 EBELER HAFTASI KUTLAMA MESAJLARI...

Doğum öncesinde, anında ve sonrasında gece gündüz demeden fedakarca hizmet veren tüm ebelerimizin ebeler haftasını kutlarız.

Eline doğduğumuz, dünyaya geldiğimizde ilk tanıştığımız insanlar olan ebelerimizin "Ebeler Haftası"nı kutluyorum...

Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, özverili, cefakar ve yüreği insan sevgisiyle dolu Beyaz Meleklerimizin "21-28 NİSAN EBELER HAFTASI"nı yürekten kutlar, çalışmalarında kolaylıklar dilerim...

Dünyanın en eski ve kutsal mesleklerinden biri Ebeliktir… 21 – 28 Nisan #EbelerHaftası Kutlu Olsun…

Anne ve bebek sağlığını korumak için büyük bir özveri ile görev yapan ebelerimize teşekkür ediyoruz.

Her türlü olumsuzlukta, maddi ve manevi zorlukta ülkemizin her köşesinde, yeni bir çocuk için işinin kutsallığından ödün vermeksizin, her türlü özveri ve gayretle mesleğini icra etmeye çalışan EBELERIMIZIN EBELER HAFTASI KUTLU OLSUN.

Ebelerimiz, yurdun her yerinde,şifa dağıtır. Gece,gündüz, dağ, taş demez seğirtir ve halkı, sağlık açısından eğitir.

21-28 Nisan Ebeler Haftası'nı kutlar ve ebelik mesleğini üstlenen tüm kahraman sağlıkçılara kolaylıklar dilerim.


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