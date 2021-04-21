Ebeler Haftası nedir, ne zaman kutlanır? En güzel Ebeler Haftası mesajları...

Ebelik; sağlıklı birey, aile ve toplumun oluşmasında büyük öneme sahip olan tarihteki en eski mesleklerden biridir. Ebelik mesleği her sene "Ebeler Haftası"nda anılmakta ve kutlanmaktadır. Peki Ebeler Haftası nedir, ne zaman kutlanır?

EBELER HAFTASI NEDİR? EBELER HAFTASI NE ZAMAN KUTLANIR?

Ebelik mesleği, hamilelik döneminde hamileliğin teşhisi ve gözetimi ile normal doğum yaptırmakla görevli olan kişilerin oluşturduğu tıbbi bir meslek olarak tarif edilebilir. Yapılan ebelik uygulamaları dünya ebeleri arasında belirgin farklılıklar gösterse de genelde gebeliğin doğal, normal yanları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ebeler doğum öncesi bakımı sağlamakta, doğumun gidişini yönlendirmekte ve normal doğum yapmaya yardımcı olmaktadır. Batı dilinde ebe karşılığı kullanılan ''Midwife'' kelimesi eski Saxan dilinden gelmektedir. Düz anlamı ile doğuran bir kadınla birlikte olan kadın anlamı taşıyan sözcük aynı zamanda ''ebe'' anlamındadır.

Ebelik Haftası her sene 21- 28 Nisan tarihleri arasında kutlanmaktadır.

EN GÜZEL EBELER HAFTASI MESAJLARI, 2021 EBELER HAFTASI KUTLAMA MESAJLARI...

Doğum öncesinde, anında ve sonrasında gece gündüz demeden fedakarca hizmet veren tüm ebelerimizin ebeler haftasını kutlarız.