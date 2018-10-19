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Eber Gölü 2,5 kilometre çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 18:57 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin en büyük 12'nci tatlı su kaynağı olan ve Afyonkarahisar'da bulunan Eber Gölü, kuraklık nedeniyle yaklaşık 2,5 kilometre çekildi.

Muzaffer NAL/ÇAY (Afyonkarahisar), (DHA) - TÜRKİYE'nin en büyük 12'nci tatlı su kaynağı olan ve Afyonkarahisar'da bulunan Eber Gölü, kuraklık nedeniyle yaklaşık 2,5 kilometre çekildi.

Bolvadin ve Çay ilçeleri arasında 150 kilometrekare alana yayılan Eber Gölü, Akarçay ve Sultan dağlarından gelen kaynak sularının kesilmesi ve yağış yetersizliği nedeniyle çekilirken, balıkçılık amacıyla kullanılan kayıklar da bataklığa saplandı.

Sazan, aynalı sazan, turna ve dere kaya balıklarının yaşadığı göl, aynı zamanda çevredeki 13 köyün geçim kaynağını oluşturuyor. Balıkçılığın yanı sıra gölden üretilen sazlardan ve kamışlardan geçimini sağlayan civar köy halkı, çekilme nedeniyle zor günler yaşıyor.

Eber Gölü Denetleme ve Gözetleme Kulesi'nde görevli bekçi Şerafettin Kıyar (36), gölün Çay ve Akşehir arası yaklaşık 25 kilometre uzunluğa sahip olduğunu ve pek çok göçmen kuşa ev sahipliği yaptığını söyledi. Gözetleme kulesinin de bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin kuşları ve göl manzarasını izlemek için yapıldığını belirten Kıyar, "Sular çekilince geriye büyük bir bataklık kaldı. İzlenecek manzara olmadığı için kimse gelmiyor" dedi.

'ACİLEN KAYNAK SULARIN GÖLE YÖNLENDİRİLMESİ GEREKİYOR'

Geçimini balıkçılıktan sağlayan çevre köy halkının şimdi arayış içinde olduğunu vurgulayan Şerafettin Kıyar, "Kaynak sular olmadığı için göl sadece yağmur ve kar sularıyla besleniyor. Yağış yetersizliği gölü tamamen kurumayla karşı karşıya getirdi. Acilen kaynak suların göle yönlendirilmesi gerekiyor. Aksi halde Eber Gölü haritadan silinecek" dedi.

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