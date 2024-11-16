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Eber Gölü'nde sıkı güvenlik önlemi! Komandolar devriye atıyor, Valilik girişleri yasakladı

16.11.2024 17:35
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Afyonkarahisar'daki Eber Gölü sazlıklarında son dönemde yangınlar meydana gelmişti. Afyonkarahisar Valiliği geçen hafta göle girişleri süresiz yasaklama kararı aldı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando ekipleri drone ile kontrolleri sıklaştırdı.

Eber Gölü'nde sıkı güvenlik önlemi! Komandolar devriye atıyor, Valilik girişleri yasakladı

Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçe sınırlarında bulunan, 10'a yakın köyde yaşayanların balıkçılık ve kamış üretiminde gelir kapısı olan Eber Gölü'ndeki sazlıklarda 21 Ekim'de yangın çıktı. Farklı noktalarda başlayıp, yayılan yangınlar rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yer yer bataklığa dönüşen ve araçların ilerlemesine izin vermeyen zemin yapısı nedeniyle kara ulaşımının güç olduğu göldeki yangınlara çoğunlukla havadan müdahale edildi. Helikopter ve uçakların müdahaleleriyle yangınlar geçen hafta kontrol altına alındı ancak yüzeydeki torf tabaka içten içe yanmaya devam etti.

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VALİLİK GİRİŞLERİ YASAKLADI

Afyonkarahisar Valiliği geçen hafta göle girişleri süresiz yasaklama kararı aldı.

KOMANDOLARLA DENETİM

Torf tabakanın içten içe yanması nedeniyle riskli alanlarda tedbir amacıyla jandarma ekipleri denetimler yaptı. İl Jandarma Komutanlığı komando ekipleri dronla kontrolünü sıklaştırdı.

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İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile gölde yapılan denetimleri paylaştı. Jandarma Komutanı Yağan paylaşımında, "Eber Gölü'nde, can ve mal güvenliğini sağlamak, canlı popülasyonunu korumak, biyoçeşitlik tahribatını engellemek amacı ile göl ve çevresinde aralıksız kontrol ve denetimlerimiz devam etmektedir" dedi.

EBER GÖLÜ TOPLANTISI

Diğer yandan Afyonkarahisar Valiliği, Eber Gölü'nde ekolojik dengenin sürdürülebilir şekilde korunması amacıyla Vali Yardımcısı Vekili Ali Arıkan başkanlığında toplantı yapıldı. Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özdemir ve Moleküler Biyoloji Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş'in yer aldığı toplantıda göldeki doğal yaşamın sürdürülebilmesi için yapılması gerekenler görüşüldü.

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Kaynak: DHA
Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eber Gölü Afyonkarahisar
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