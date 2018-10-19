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Eber Gölü tamamen kurudu! 'En azından tarıma açılsın' talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 11:17 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar il sınırları içerisinde yer alan Eber Gölü, kendisini besleyen su kaynaklarının kesilmesi üzerine tamamen kurudu. Gölden geriye sadece kırık sandallar kaldı. Göl, Türkiye'nin en büyük 11. tatlı su kaynağı olarak biliniyordu.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bulunan Eber Gölü, Sultan Dağları ve köylerin arasında yer alıyor. Sazlardan ve kamışlardan oluşan gölden geçimini sağlayan civar köy halkı, yaşanan olumsuz durum karşısında ne yapacağını şaşırdı. Zira gölden elde edilen kamışlar yalıtım malzemesi olarak yurt dışına ihraç edilirken, köy halkı balıkçılık yaparak da ekonomisine katkı sağlıyordu. Tamamen kuruyan göl, yeniden eski günlerine dönmeyi bekliyor.

"EN AZINDAN TARIMA AÇILSIN"

Göle sınır olan Derekarabağ Köyü'nün Muhtarı Yaşar Kandemir, en azından alanın tarıma açılmasını istedi.

Köylünün geçinmekte zorlandığını kaydeden Kandemir, "Sultan Dağı ve Afyonkarahisar tarafından sular geliyordu ama önünü kestiler. Gölet ve baraj yaptılar. Gölün bütün kaynaklarını kestiler. Su gelmiyor hiçbir yerden. Sadece yağmur yağarsa geliyor. Balık, balıkçılık bitti, hiçbir şey kalmadı. Sadece saz türü var şu an. Burası tarıma elverişli en azından tarıma açılsın. En az burada 10 bin dekar arazi var. Çöl oldu burası. Tarla sahibi olmayan onlarca kişi var onlara verseler herkes eker kazanır" dedi.

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**Türkiye'nin en büyük 11. tatlı su kaynağı olarak biliniyordu.

"EBER GÖLÜ BU SENE KAN AĞLIYOR"

Gölden üretilen sazları ve kamışları yurt dışına pazarlayan Habib Pınar ise, "Burada balıkçılıkta vardı, alabalık da vardı. Ben aşağı yukarı 15 yıldır kamış ihracatıyla uğraşıyorum. 4 sene evvel kendi şirketimi kurdum. Burada 13 köy bu çatı kamışından yararlanıyor. Biz bu malların Avrupa ülkelerine ihracatını yapıyoruz. Buradaki vatandaş bundan geçimini sağlıyor. Kadınlar da iş sahibi oluyor, işsiz kimse kalmıyor. Hayvancılık da var ama ağırlıklı burası gölden geçimini sağlıyor. Eber Gölü'nden geçinen 4 belediye ve 13 köy var. Eber Gölü bu sene kan ağlıyor. Bir yangın çıkmış olsa vatandaş aç kalacak. Çalışacak hiç iş sahası yok, tarımsal alan yok, sulama yok, bizlerin sayesinde geçim sağlıyorlar. Biz aracı oluyoruz. Tarım sahası yok burada. Çoluk çocuk mahvoluyor. Kütahya tarafından Eber Gölü'ne gelen su kaynakları var. Devletimiz bir el atarsa onları buraya ilave ederlerse bu göl kurtulur. Bu göl kurtulursa vatandaşta kurtulur. 20 bin, 30 bin insan buradan fabrika gibi ekmek yiyor. Eğer bizler de olmasak bu köylünün hali zor. Bu sene kamış var ama yağmur olmazsa seneye olmaz. Burası geçen sene suydu bu sene hiç yok yani tamamen kurudu. Eber Gölü'nden Türkiye’ye döviz geliyordu. Avrupa’ya ihracat edip ülkemize döviz getiriyorduk" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Eber Gölü Afyonkarahisar sultan dağları

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Gözünüzü para hırsı bürümüş . Ne göl bıraktınız ne ağaç Beyaz adam paranın yenemeyeceğini anlayınca iş işten geçmiş olacak
Tebrikler!!
Her yere doğal gaz ve petrol boru hattı çekiyoruz Kıbrısa su hattı çektik iç anadolu göllerimiz için kızılırmak borur hatlarıyla can damarı olarak değerlendirirlmeli
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