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Eber Gölü yine alevlere teslim oldu

12.12.2020 23:49 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi sınırları içerisinde kalan ve kamış üretimi ile ünlü Eber Gölü’nde yine yangın çıktı.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi sınırları içerisinde kalan ve kamış üretimi ile ünlü Eber Gölü’nde yine yangın çıktı. Yaklaşık 1,5 kilometrekarelik alandaki kamışlar alevlere teslim oldu.
Olay, Bolvadin ilçesi Derekarabağ köyünde meydana geldi. Akşama doğru gölün sularının çekildiği 3 noktada meydana gelen yangın gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Göl arazisinde dumanları ve ateşi gören köylüler durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipler bölgede sabotaj iddiaları üzerine inceleme başlattı. İtfaiye ekipleri ise göl zeminin yumuşak olmasından dolayı yangına müdahale edemedi.
Eber Gölü’nde kamış kesimi ve rehberlik yaparak geçimini sağlayan Bayram Arıkan isimli vatandaş, gölde çıkan yangınların arttığını söyleyerek duruma çare bulunmasını istedi. Arıkan, yangınla birlikte üzücü bir olay yaşadıklarını ifade ederek, “Geçimimi sak kesimi ve rehberlik ile karşılıyorum. Vatandaşın ekmek teknesi yanıyor, gölde su olmadığı için. Bu gün yine yanıyor, gölde su olmadığı için yangınlar çıkıyor. Şuan tam bilmiyorum ama bayağı bir alan yandı” diye konuştu.

Gölde çıkan yangınlarda 2,1 kilometrekareden fazla alan zarar gördü
Derekarabağ Köyü Muhtarı Mevlüt Günyaz ise göl kenarındaki yaklaşık 1 buçuk kilometre karelik alandaki kamışların zarar gördüğünü belirtti.
Öte yandan, 8 Aralık’ta çıkan yangınla birlikte gölde toplamda zarar gören alan miktarının 2,1 kilometrekareden fazla olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerinin yangınların çıkış nedeni ve sorumlularının bulunması için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

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