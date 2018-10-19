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"Eber Gölü'nde su yok değil, su var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 17:37 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Afyonkarahisar'daki Eber Gölü, mevsimsel kuraklıktan dolayı suların ekim ayında çekilmesinden dolayı yüzde 70 oranında küçüldü - Gölde rehberlik yapan Kadir Ateş: "Eber Gölü'nde su yok değil, su var. İki yıldır küresel ısınmadan dolayı kar yağışı olmadı, bu nedenle göl yüzde 70 oranında su kaybetti. İnşallah bu yıl yağışlar olur, göl eski seviyesine ulaşır diye umut ediyoruz"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Afyonkarahisar'daki Eber Gölü, mevsimsel kuraklıktan dolayı suların ekim ayında çekilmesinden dolayı yüzde 70 oranında küçüldü.

Gölde rehberlik yapan Kadir Ateş, Eber'in su seviyesinin yüksek olduğu aylarda birçok kuş türüne ev sahipliği yaptığını söyledi.

Eber Gölü'nde yetişen kamışların, çevre köylerde yaşayanlar için önemli bir geçim kaynağı olduğunu belirten Ateş, "Kamışları kesip satan vatandaşlar, geçimini buradan sağlıyor. Eber, eskiden balıkçılık insanlar için önemli ekonomik katkı sunarken, şu anda azaldığı için kamış kesimi ile uğraşmaktadırlar." diye konuştu.

Ateş, gölün eskiden 145 kuş türüne ev sahipliği yaptığını, ancak bunun zamanla azaldığını anlattı.

Mevsimsel kuraklığın yanı sıra bölgede uygulanan yanlış projeler, gölü besleyen kaynakların önünün kesilmesi nedeniyle Eber'de su seviyesinin bazı aylarda çok fazla çekildiğini aktaran Ateş, şöyle devam etti:

"Eber Gölü'nde su yok değil, su var. İki yıldır küresel ısınmadan dolayı kar yağışı olmadı, bu nedenle göl yüzde 70 oranında su kaybetti. İnşallah bu yıl yağışlar olur, göl eski seviyesine ulaşır diye umut ediyoruz. İstiyoruz ki, yetkililer buraya sahip çıksın, el verilerek göl kurtarılsın."

Köylülerden Vahap Kaplan da Eber Gölü'nün sazlıkları, balıkları ve kuşlarıyla eskiden çok daha güzel bir yer olduğunu dile getirdi.

Mevsimsel kuraklıktan dolayı gölün suyunun yaz sonunda çok fazla azaldığına dikkati çeken Kaplan, "Daha önce Eber'de 20-21 metre su vardı. Ancak su çok fazla çekildi. Önceki yıllarda ailemle buraya kamış kesmeye, balık tutmaya gelirdik. Ama şimdi suda kayıklar çok fazla ilerleyemediğinden gölün içerisine gidemiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Eber Gölü Kadir Ateş

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