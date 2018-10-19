AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Afyonkarahisar'daki Eber Gölü, mevsimsel kuraklıktan dolayı suların ekim ayında çekilmesinden dolayı yüzde 70 oranında küçüldü.

Gölde rehberlik yapan Kadir Ateş, Eber'in su seviyesinin yüksek olduğu aylarda birçok kuş türüne ev sahipliği yaptığını söyledi.

Eber Gölü'nde yetişen kamışların, çevre köylerde yaşayanlar için önemli bir geçim kaynağı olduğunu belirten Ateş, "Kamışları kesip satan vatandaşlar, geçimini buradan sağlıyor. Eber, eskiden balıkçılık insanlar için önemli ekonomik katkı sunarken, şu anda azaldığı için kamış kesimi ile uğraşmaktadırlar." diye konuştu.

Ateş, gölün eskiden 145 kuş türüne ev sahipliği yaptığını, ancak bunun zamanla azaldığını anlattı.

Mevsimsel kuraklığın yanı sıra bölgede uygulanan yanlış projeler, gölü besleyen kaynakların önünün kesilmesi nedeniyle Eber'de su seviyesinin bazı aylarda çok fazla çekildiğini aktaran Ateş, şöyle devam etti:

"Eber Gölü'nde su yok değil, su var. İki yıldır küresel ısınmadan dolayı kar yağışı olmadı, bu nedenle göl yüzde 70 oranında su kaybetti. İnşallah bu yıl yağışlar olur, göl eski seviyesine ulaşır diye umut ediyoruz. İstiyoruz ki, yetkililer buraya sahip çıksın, el verilerek göl kurtarılsın."