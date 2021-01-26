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Eber Gölü’nde yine alevler yükseldi

26.01.2021 01:36 | Son Güncelleme:
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Türkiye’nin en önemli göllerinden olan ve bir çok kuş türünü barındıran Eber Gölü’nün Çay ilçesi sınırlarında kalan kısmında yine yangın çıktı.

Türkiye’nin en önemli göllerinden olan ve bir çok kuş türünü barındıran Eber Gölü’nün Çay ilçesi sınırlarında kalan kısmında yine yangın çıktı. 200 dekarlık kamışlık alanın yandığı bildirilirken, bölge halkı gölde neredeyse her hafta çıkan yangınlar nedeniyle isyan etti.
Yangın Çay ilçesi sınırlarında bulunan Çayırpınar mevkiinde meydana geldi. Son günlerde meydana gelen 4. yangında 200 dekarlık alanda bulunan kamış kül oldu. Göl sularının çekildiği bölgede meydana gelen yangını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. Yangını söndürmek için bölgeye gelen İtfaiye ekipleri ise göl zeminin yumuşak olmasından dolayı yangına müdahale edemedi. Gölde daha önce de birçok kez yangınlar meydana gelmiş ve kamışlar yangından zarar görmüştü. Gölde yanan kamışlar Bolvadin ve Çay ilçesinde birçok köylünün gelir kapısı olurken, yurtdışına ihraç edilerek ciddi anlamda döviz girdisi sağlanıyor. Yangını kim yada kimlerin çıkardığı bilinmezken bölge halkı ardı ardına yaşanan yangınlara isyan etti.

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