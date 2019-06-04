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Eber Gölü'ndeki "lotus" manzarası büyülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 11:14 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Eber Gölü'nün sığ noktalarında mevsiminde açan yüzlerce lotus çiçeği hem gölün suyunu temizliyor hem de manzarasıyla fotoğraf tutkunlarına güzel kareler yakalama imkanı sunuyor - AKÜ DOKOBİM Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş: - "Lotus çiçekleri, Türkiye'nin pek çok gölünde görülebilir ama Eber Gölü'nü özel kılan, su üzerinde geniş bir alanda yayılmasıdır"

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ- Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Çay ilçeleri sınırlarında bulunan Eber Gölü'nün sığ noktalarında mevsiminde açan yüzlerce lotus çiçeği hem gölün suyunu temizliyor hem de manzarasıyla fotoğraf tutkunlarını büyülüyor.

Avrupa'da koruma altında olan lotus çiçeğinin (nilüfer) eski Mısır'da gizemli ve mitolojik bir sembol olarak da kullanıldığı biliniyor.

Türkiye'de sulak alanlarda beyaz, pembe, mavi, kırmızı ve mor renklerde yetişen lotus çiçekleri, görüntüsüyle de dünyada adından sıkça söz ettiren bitkiler arasında yeralıyor.

Eber Gölü'nde mayıs sonunda açmaya başlayan beyaz lotusları incelemek veya fotoğraflamak için son dönemde çok sayıda bilim insanı ve fotoğrafçı bölgeye geliyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, AKÜ Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOKOBİM) Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eber Gölü'nün ülkenin en önemli sulak alanlarından olduğunu söyledi.

Yöre halkının gölü, "nilüfer tarlası" olarak adlandırdığını dile getiren Erişmiş, şöyle devam etti:

"Lotus olarak da bilinen bu çiçek, bir sulak alan bitkisidir. Çok gizemli bir bitki olan nilüfer çiçeklerinin geçmişi eski Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarına kadar dayanıyor. Eber'in özellikle sığ noktalarında mevsimsel olarak yüzlerce nilüfer çiçeği bembeyaz renkte açıyor. Yani nilüfer çiçeklerinin tam zamanı diyebiliriz. İdeal mevsimindeyiz ancak temmuz ayında gölde su seviyesi düşebilir. O da göl içerisindeki nilüferlerin yer aldığı alanlara gelmeyi zorlaştırıyor."

- "Gölün suyunun temizliğine büyük katkı sağlıyor"

Erişmiş, nilüferlerin, bulundukları göllerdeki suyun temizliğinin göstergesi olduğunu vurguladı.

Göldeki lotusların korunması gerektiğine işaret eden Erişmiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu türden bitkiler, filtrasyon özelliğine sahip olduğu için gölün suyunun temizliğine büyük katkı sağlıyor. Görsellik açısından da gölde mükemmel bir manzara oluşturuyor. Lotus çiçekleri, Türkiye'nin pek çok gölünde görülebilir ama Eber Gölü'nü özel kılan, su üzerinde geniş bir alanda yayılmasıdır. Göl üzerindeki parça parça lokasyonlarda lotus çiçekleri bulunuyor. En geniş nilüfer çiçekleri, 100-150 metrekare civarında bir alanı kaplıyor. Doğaseverler için de muhteşem bir görsellik söz konusu. Gölün alan kılavuzları da nilüfer çiçeklerini doğaseverlere gösteriyorlar."

Nilüfer çiçeklerini fotoğraflamanın tam zamanı olduğunu aktaran Erişmiş, bunun için fotoğraf tutkunlarının en az bir günlerini feda etmeleri gerektiğini anlattı.

- Rusya'dan katalog çekimleri için modeller geldi

Alan Kılavuzu Kadir Ateş de Eber Gölü'nün son dönemde başta yeni evlenecek çiftlerin dış çekim mekanı olduğunu, buraya ayrıca doğa fotoğrafçılarının yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti

İlkbahar döneminde çok sayıda fotoğraf topluluğunun Eber Gölü'ne geldiğine işaret eden Ateş, şunları kaydetti:

"Fotoğraf tutkunları için göl içerisinde bir güzergahımız var. Elimizden geldiği kadar gölün görsellerini ve çeşitli mevsimsel güzelliklerini göstermeye çalışıyoruz. Bu noktaları takip ederek, gün doğumuyla başlayıp gölde sayısı 146'yı bulan kuş türleri ile çeşitli bitkilerin çekimlerini yaptırıyoruz. Bitkilerden de en çok fotoğraflanan 'Eber sarısı' ile beyaz lotuslar. Gölümüze Türkiye'nin çeşitli illerinden fotoğraf grupları geliyor. Son zamanlarda Eber Gölü'nün namı yurt dışına kadar gitmiş. Bu yıl Rusya'dan katalog çekimleri için modeller geldi. Gölümüz büyük ilgi gördü. Akabinde de yine Rusya'dan medya organları farklı haber çekimleri yaptı."

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Eber Gölü Nilüfer çiçeği rus model Rusya

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