Eber Gölü'ndeki sazlık alanda yangın

Muzaffer NAL/ÇAY (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'daki Eber Gölü'nde sazlık alanların bulunduğu noktada yangın çıktı. Karadan müdahale edilemeyen yangın etkisini azaltarak, sürüyor.

Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçelerinin ortasında bulunan Eber Gölü'nde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Sazlıkların bulunduğu alanda çıktığı için araçların giremediği ve karadan müdahale edilemeyen yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangın nedeniyle gökyüzünü duman kaplarken, duman ve alevler çevreden de görüldü.

Birçok balık ve kuş türüne ev sahipliği yapan Eber Gölü'nde bölge halkının geçim kaynağı olan sazlıklardaki yangın endişe yarattı. Bölge halkı sık sık benzer yangınların çıktığını belirtirken, rüzgarın şiddetini yitirmeye başlamasıyla alevlerin de etkisini azaltarak sürdüğü kaydedildi.

FOTOĞRAFLI



