Eber Gölü'nün dip çamuru temizlenecek

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ve Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Doğa Koruma ve Biyoizlem Merkezi (DOKOBİM) tarafından bir proje hazırlanarak, gölün dip çamurunun temizlenmesi için harekete geçildi.

Her yıl onlarca bilim insanı ve fotoğrafçı, bu türleri gözlemlemek üzere bölgeye geliyor. Eber Gölü, son yıllarda yaşanan kuraklık sonucu su seviyesinin azalması nedeniyle tehlike sinyalleri vermeye başladı.

Eber Gölü havzasında, endemik bir balık türü olan "Anadolu inci balığı", "Beyşehir Kurbağası" ve nesli tükenme tehlikesi altında olan bir su kaplumbağası türü yaşıyor.

Göçmen kuşların yumurtlama ile üreme noktası olan, 146 kuş türünün yaşadığı Eber Gölü'nde, çok sayıda biyolojik çeşitlilik bulunuyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Nevzat Alğan, Eber Gölü kıyısında gazetecilere yaptığı açıklamada, gölü korumak ve ömrünü uzatmak için av koruma, dip çamuru temizliği ve saz yakımı gibi konularda denetimler yaptıklarını söyledi.

- "Dip çamuru temizleme projesinin ihalesi yapıldı"

Eber Gölü'nün 146 kuş türüne ev sahipliği yapmasının yanında göçmen kuşların da üreme bölgesi olduğunu dile getiren Alğan, şöyle konuştu:

"Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü olarak Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan Eber Gölü'nü korumak, su seviyesini yükseltmek, biyolojik çeşitliliğin artmasına destek olmak için dip çamuru temizleme projesi hazırladık, ihalesini yaptık. Üniversitemizin Doğa Koruma ve Biyoizlem Merkezi tarafından belirlenen temizleme takvimi çerçevesinde gölün dip çamurunu temizleyeceğiz. 9 ayrı bölgeye ayırdık göl havzasını. Biyolojik çeşitliliğe, kuşların üreme mevsimine ve mevcut hayvanların varlığını korumak için dikkatli bir şekilde uzun soluklu bir çalışma yapacağız."