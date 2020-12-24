HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ebersbach'ta öldürülen kişi Pakistanlı bir imam

Ebersbach'ta öldürülen kişi Pakistanlı bir imam

24.12.2020 16:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ebersbach'ta öldürülen kişi Pakistanlı bir imam

Almanya'nın Ebersbach kentinde eşiyle gezinti yaparken saldırıya uğrayan ve hayatını kaybeden 26 yaşındaki erkeğin, Stuttgart'ta görevli Pakistanlı bir imam olduğu ortaya çıktı.

Çok yönlü soruşturma başlatıldı.Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Ebersbach (Ebersbach an der Fils) kentinde öldürülen kişinin 26 yaşındaki Pakistanlı bir imam olduğu açıklandı. Ebersbach'ın bağlı olduğu Ulm Savcılığı, maskeli iki kişinin saldırısına dair soruşturmanın çok yönlü yürütüldüğünü de duyurdu. Almanya'da bu tür saldırıların arkasından aşırı sağcı veya ırkçı saiklerin çıkması ihtimali de gözönünde bulundurularak soruşturmalar başta çok yönlü yürütülüyor.

Stuttgart'ta bir camide görevli olan genç imam ile 30 yaşındaki eşinin, pazartesi akşamı saat 18.00 sularında gezinti yaparken saldırıya uğradıkları açıklanmış, maskeli iki kişinin saldırmasıyla aldığı ağır yaralar sonucu yere düşen imamın olay yerinde hayatını kaybettiği bildirilmişti. Eşinin hafif yara aldığı olayda görgü tanıkları, saldırganların olay yerinden hızla uzaklaştığını kaydediliyor.

İmamın eşinin ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda polis helikopterlerle de arama çalışması başlatmış, ancak saldırganlar yakalanamamıştı. Emniyet teşkilatının özel bir ekip kurarak adam öldürmek suçundan soruşturma yürüttüğü bildiriliyor.

Adli tıpta yapılan incelemede 26 yaşındaki Pakistanlı imamın kafasında ağır yaralar görülmüş, ancak bu ağır yaralanmaya neyin neden olduğu tespit edilememişti. İmamın eşi ile görgü tanıklarına manevi destek verildiği bildiriliyor.

AFP/ETO,EC

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı
Asemptomatik pilot görevden alındıAsemptomatik pilot görevden alındı
22 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!22 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Karapınar'da 630 metre çapında obruk tespit edildi

Karapınar'da 630 metre çapında obruk tespit edildi

Bugüne kadar tek bir vaka bile görülmedi

Bugüne kadar tek bir vaka bile görülmedi

Olay pozlar! Süper minisiyle eğilince...

Olay pozlar! Süper minisiyle eğilince...

90 yıl sonra yorganın içinden çıkan paralar şaşırttı

90 yıl sonra yorganın içinden çıkan paralar şaşırttı

Türkçe Kur'an-ı Kerim tartışması büyüyor!

Türkçe Kur'an-ı Kerim tartışması büyüyor!

Ölümünden sonra en yakın arkadaşı eski nişanlısıyla...

Ölümünden sonra en yakın arkadaşı eski nişanlısıyla...

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Diğer Haberler

Rusya'da Kovid-19 vakaları toplu aşılamaya rağmen artıyor

Rusya'da Kovid-19 vakaları toplu aşılamaya rağmen artıyor

'Mutant koronavirüs' bu kez Nijerya'da çıktı

'Mutant koronavirüs' bu kez Nijerya'da çıktı

İtalya'da faaliyete geçen Etna Yanardağı uzaydan görüntülendi

Faaliyete geçen yanardağ uzaydan görüntülendi

Tayvan'da ilk yerel vakaya koronavirüs bulaştıran pilot görevden alındı

Asemptomatik pilot görevden alındı

Skandal büyüyor: Çıplak fotoğrafları gazeteye basıldı

Skandal büyüyor: Çıplak fotoğrafları gazeteye basıldı

Macron artık koronavirüs belirtileri göstermiyor

Macron artık koronavirüs belirtileri göstermiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.