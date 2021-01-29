Ebeveynler çocuklarına diş fırçalama becerisini nasıl kazandırabilirler?

Bebeklerin ilk dişleri nasıl olsa dökülecek düşüncesiyle, ebeveyn tarafından ihmal edildiğini gözlüyoruz. Oysa bebeklerin diş sağlığına en az yetişkin diş sağlığı kadar özen göstermek gerekir. Bebeğin ağız içi hijyenini sağlamak gerekir. Bebek beslendikten sonra temiz nemli bir tülbent parçası yada gözenekli yumuşak bir bez ile dişleri yavaşça ovularak temizlenebilir. Ayrıca bebekler için hazırlanmış silikon parmak fırçayla da dişlerini temizleyebilirsiniz. Yetişkinleri taklit etmekten eğlenen ve bu yolla öğrenen çocuklar diş macununa da oldukça meraklıdırlar. Fakat bir çocuğun iki yaşından önce diş macunu kullanması uygun değildir. İki yaşından sonra en çok bir bezelye büyüklüğünde diş macunu fırçasına sürülebilir. Kullandığımız diş macunları içerdikleri florür gereği çocukların kullanımı için uygun değildir. Florürsüz çocuk diş macunlarını piyasada eczanelerde ve büyük marketlerde bulabilirsiniz. Ayrıca dişlerini fırçaladıkça dişlerini göstermesini isteyerek, dişlerini gösteren çocuğun diş hijyenini övmek, bu işi iyi yaptığını söylemek çocuğun davranışını pekiştirecektir.

Banyo aynasının karşısına geçip birlikte diş fırçalayın ardından dişlerinizi birbirine gösterin, gülümseyin. Bebek daha doğmadan ebeveyninin sağlıklı alışkanlıkları ile sağlıklı bir şekilde doğmuşsa, ebeveyni destekleyip dişlerini fırçalama becerisini erkenden kazandırmışsa, ebeveyni örnek olarak ona diş fırçalama alışkanlığı kazandırmışsa ve yaptıkları ile bu alışkanlığı pekiştirmesine yardımcı olduysa çocuğun dişleri sağlıklı olacaktır. Sağlık sorunu gözlenmese dahi çocukların iki yaşında göz doktoruna muayene olmaları gerektiği gibi çocukların iki yaşına geldiklerinde bir pedodonti uzmanına ve bir ortodonti uzmanına muayene olmaları ilerde oluşabilecek sağlık sorunlarının önüne geçmek için gereklidir. Yine çocuklarda herhangi bir sağlık sorunu gözlenmese bile 6-7 yaş aralığında bir pedodonti uzmanı çocuk diş hekimine ve bir ortodonti uzmanı diş hekimine muayene olmaları önleyici tedavi açısından faydalı olacaktır. ÇOCUKLARDA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI İHMAL EDİLDİĞİNDE NELER OLUR? Diş fırçasını tutma ve ağızda çevirme işlemleri için el alışkanlığı kazanmasına zemin hazırlamak gerekir. Ebeveynlerin bir yaşından sonra bebeklerinin ellerine diş fırçası vermesi yerinde olacaktır. Kaşık tutan bebek fırçayı da tutabilir. Bebeğin bunu yapmasına fırsat verilerek bu fiziksel beceri kazandırılmalıdır.