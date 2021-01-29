HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Ebeveynler çocuklarına diş fırçalama becerisini nasıl kazandırabilirler?

Ebeveynler çocuklarına diş fırçalama becerisini nasıl kazandırabilirler?

29.01.2021 17:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ebeveynler çocuklarına diş fırçalama becerisini nasıl kazandırabilirler?

Çocuklarda ağız bakımı ve diş sağlığı bebek henüz anne karnındayken başlar. Anne hamilelik sürecinde beslenmesine dikkat etmişse, özellikle kalsiyum açısından zengin besinler tüketmişse, çocuğunun diş ve dişetleri sağlıklı olacaktır. Bebekler ortalama 6-12 ay arası diş çıkarırlar. Dişler çıktığı an temizliğine de başlanmalıdır.

Bebeklerin ilk dişleri nasıl olsa dökülecek düşüncesiyle, ebeveyn tarafından ihmal edildiğini gözlüyoruz. Oysa bebeklerin diş sağlığına en az yetişkin diş sağlığı kadar özen göstermek gerekir. Bebeğin ağız içi hijyenini sağlamak gerekir. Bebek beslendikten sonra temiz nemli bir tülbent parçası yada gözenekli yumuşak bir bez ile dişleri yavaşça ovularak temizlenebilir. Ayrıca bebekler için hazırlanmış silikon parmak fırçayla da dişlerini temizleyebilirsiniz.

Yetişkinleri taklit etmekten eğlenen ve bu yolla öğrenen çocuklar diş macununa da oldukça meraklıdırlar. Fakat bir çocuğun iki yaşından önce diş macunu kullanması uygun değildir. İki yaşından sonra en çok bir bezelye büyüklüğünde diş macunu fırçasına sürülebilir. Kullandığımız diş macunları içerdikleri florür gereği çocukların kullanımı için uygun değildir. Florürsüz çocuk diş macunlarını piyasada eczanelerde ve büyük marketlerde bulabilirsiniz. Ayrıca dişlerini fırçaladıkça dişlerini göstermesini isteyerek, dişlerini gösteren çocuğun diş hijyenini övmek, bu işi iyi yaptığını söylemek çocuğun davranışını pekiştirecektir.

Banyo aynasının karşısına geçip birlikte diş fırçalayın ardından dişlerinizi birbirine gösterin, gülümseyin. Bebek daha doğmadan ebeveyninin sağlıklı alışkanlıkları ile sağlıklı bir şekilde doğmuşsa, ebeveyni destekleyip dişlerini fırçalama becerisini erkenden kazandırmışsa, ebeveyni örnek olarak ona diş fırçalama alışkanlığı kazandırmışsa ve yaptıkları ile bu alışkanlığı pekiştirmesine yardımcı olduysa çocuğun dişleri sağlıklı olacaktır.

Sağlık sorunu gözlenmese dahi çocukların iki yaşında göz doktoruna muayene olmaları gerektiği gibi çocukların iki yaşına geldiklerinde bir pedodonti uzmanına ve bir ortodonti uzmanına muayene olmaları ilerde oluşabilecek sağlık sorunlarının önüne geçmek için gereklidir. Yine çocuklarda herhangi bir sağlık sorunu gözlenmese bile 6-7 yaş aralığında bir pedodonti uzmanı çocuk diş hekimine ve bir ortodonti uzmanı diş hekimine muayene olmaları önleyici tedavi açısından faydalı olacaktır.

ÇOCUKLARDA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI İHMAL EDİLDİĞİNDE NELER OLUR?

Diş fırçasını tutma ve ağızda çevirme işlemleri için el alışkanlığı kazanmasına zemin hazırlamak gerekir. Ebeveynlerin bir yaşından sonra bebeklerinin ellerine diş fırçası vermesi yerinde olacaktır. Kaşık tutan bebek fırçayı da tutabilir. Bebeğin bunu yapmasına fırsat verilerek bu fiziksel beceri kazandırılmalıdır.

Dişler – Çocuklarda ağız ve diş temizliğine gereken önem verilmediğinde sağlık sorunları ortaya çıkacaktır. Özellikle çocuk şeker, çikolata gibi sağlıksız atıştırmalıkları sık tüketiyorsa dişlerin çürümesi hızlanır. Bunun sonucunda dişler erken düşebilir yada çürüyerek ağızdan erken ayrılabilir. Düşen, çürüyerek çekilen dişler ağızda boşluk oluşturur. Ağız yapısı boşlukların dolması, dişlerin işlevsel kullanılabilmesi için harekete geçer. Düşen dişlerin boşlukları komşu dişlerin boşluklara hareket etmesi ile kapanır. Sonradan gelecek daimi dişlere yer kalmaz. Sonradan çıkması beklenen dişler damakta gömük kalabilir. Yer darlığı nedeniyle çarpık çıkabilir. Ağızda dağınık, çarpık yada eksik diş dizimi oluşur. Çene – Ayrıca ağızda oluşan boşluklar çenenin gereken genişliğe ulaşmasını önler. Çene dar kaldığında ilerleyen yaşlarda çıkan dişler çeneye sığmayarak üst üste binebilir. Dişler sıkışık, çarpık sıralanabilir. Buda çocuklukta başlayan ortodontik sorunlara neden olur. Bu yüzden küçük yaşlardan itibaren ağız ve diş sağlığına yatırım yapmak önemlidir.

Ortodonti Uzmanı Dr. Yasin Akgül
Facebook://@dryasinakgül
Instagram://@dryasinakgül
Youtube://@ Ortodontist Dr. Yasin Akgül
dryasinakgul.com


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor
İstediğiniz kalçalara sahip olmak zor değil! Yalnızca 2 kez...İstediğiniz kalçalara sahip olmak zor değil! Yalnızca 2 kez...
Halkbank müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel müdürlük numarasıHalkbank müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel müdürlük numarası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yanında çalışan kişi kabusu oldu! 'Virüsle öldüremedim ama...'

Yanında çalışan kişi kabusu oldu! 'Virüsle öldüremedim ama...'

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Biseksüellik itirafı! 'Seksi, güzel, balık etli kadını...'

Biseksüellik itirafı! 'Seksi, güzel, balık etli kadını...'

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

İstanbul'daki 3 ilçe için Kandilli uyardı: Anormallik yaşanıyor

İstanbul'daki 3 ilçe için Kandilli uyardı: Anormallik yaşanıyor

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş iddia: Mesleği bırakırım

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş iddia: Mesleği bırakırım

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Diğer Haberler

Katarakt nedir, neden olur? Bu belirtilerle başlıyor!

Yeni gözlüğe rağmen net göremiyorsanız sebebi bu olabilir!

Kasık fıtığı ameliyatı nasıl olur? Ameliyat sonrasında fıtık tekrarlar mı?

Ağrı ve şişlik uyarısı! Uzandığınızda kaybolabilir ama...

Evde kalça ve basen eritmek için hangi hareketler yapılır?

İstediğiniz kalçalara sahip olmak zor değil! Yalnızca 2 kez...

Uzmanı uyardı: Sinsice ilerliyor! Koronavirüs kadar tehlikeli

Uzmanı uyardı: Sinsice ilerliyor! Koronavirüs kadar tehlikeli

Gülüş tasarımı nedir? Gülüş tasarımı sonrası bunlara dikkat

Gülüş tasarımında var olan dişler zarar görür mü?

Ayaklara 10 önemli kış bakımı önerisi

Aynı ayakkabıyı 2 gün üst üste giymeyin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.