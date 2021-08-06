Ebeveynler dikkat! Apple yeni dönemi başlatıyor

Apple'ın yeni çocuk güvenliği özellikleri üçe ayrılıyor. Bunlardan ilki iletişim güvenliğini amaçlarken, bir diğeri CSAM olarak kısaltılan ve çocuğu bir cinsel obje olarak gösteren materyallerin taranmasını, sonuncusu ise Siri ve Arama'da güvenli olmayan durumlarda yardımcı olabilmeyi hedefliyor.

İŞTE APPLE'IN YENİ ÇOCUK GÜVENLİĞİ ÖZELLİKLERİ

İlk özelliğin detaylarını anlatarak başlayalım. Buna göre, iPhone, iPad ve Mac'teki Mesajlar uygulaması, müstehcen fotoğraflar alırken veya gönderirken çocukları ve ebeveynlerini uyarmak için yeni bir iletişim güvenliği özelliğine sahip olacak.

MESAJLARDA İLETİŞİM GÜVENLİĞİ

Apple, Mesajlar uygulaması yoluyla gönderilen bir fotoğrafı analiz etmek için cihazdaki makine öğrenimini kullanacak ve bu yolla bir fotoğrafın müstehcen olduğu belirlendiğinde fotoğraf otomatik olarak bulanıklaştırılacak ve çocuk uyarılacak. Çocuk fotoğrafı görüntülemeye çalıştığında ise fotoğrafın içeriği hakkında uyarıda bulunulacak. Ayrıca bazı durumlarda ebeveynler bildirim alabilecek.

Yeni iletişim güvenliği özelliği, bu yıl içinde çıkacak iOS 15, iPadOS 15 ve macOS Monterey güncellemeleri ile gelecek.

APPLE FOTOĞRAFLARI TARAYACAK

Apple, iOS 15 ve iPadOS 15 ile birlikte iCloud Fotoğrafları'nda depolanan ve çocuğu bir cinsel obje olarak gösteren materyalleri tespit edebilecek ve bu durumları Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi'ne (NCMEC) bildirebilecek. Apple, tespit yönteminin, kullanıcı gizliliği göz önünde bulundurularak tasarlandığının altını çiziyor.

YARDIM ALMALARINI SAĞLAYACAK

Üçüncü ve son özellik ise Siri ve Arama'yı hedef alıyor. Bu özellik ile Apple, çocukların ve ebeveynlerin çevrim içi ortamda güvende kalmalarını ve güvenli olmayan durumlarla ilgili yardım almalarını sağlayacak. Örneğin, Siri'ye çocuğu bir cinsel obje olarak gösteren materyalleri veya çocuk istismarını nasıl bildirebileceklerini soran kullanıcılar, ilgili kaynaklara yönlendirilecek.

Apple'a göre, bu özellik de bu yıl gelecek iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 ve macOS Monterey güncellemeleri ile kullanıcılara sunulacak.

