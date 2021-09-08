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  4. Ebeveynler dikkat! Kırtasiye ürünlerini alırken mutlaka bu damgaya bakın

Ebeveynler dikkat! Kırtasiye ürünlerini alırken mutlaka bu damgaya bakın

08.09.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitime yeniden başlanmasıyla birlikte kırtasiyelere olan talep de arttı. Ancak çocuklar için satışa sunulan bazı ürünlerin kanserojen madde içermesi nedeniyle ebeveynler tedirgin olarak alışveriş yapıyor. Hangi ürünleri alıp almayacakları konusunda kararsız kalan anne-babalara tavsiye veren kırtasiyeci Osman Durdu, ürünlerin üzerindeki damgaya bakılarak tercih yapılması gerektiğini söyledi. İşte detaylar...

Ebeveynler dikkat! Kırtasiye ürünlerini alırken mutlaka bu damgaya bakın

Eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte öğrenciler okullara giderken, velilerde kırtasiyelerin yolunu tuttu. İlk günlerde kalabalık ortama girmek istemeyen veliler rahat alışveriş yaparken, kırtasiyeciler de vatandaşları uyardı.

Yoğun bir iş temposuna giren kırtasiyeciler, velilerin ve öğrencilerin taleplerini karşılayabilmek için çalışırken, kırtasiye malzemelerinin en kalitesini ve en uygununu fiyata yansıtmaya çalışıyor. Eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte öğrenciler okullara giderken, veliler de kırtasiyelerin yolunu tuttu. Kırtasiyeciler pandemi sebebi ile vatandaşların sağlıklı ürün aradığını belirtirken, işlerinin de yoğun olduğunu dile getirdi.

SAĞLIĞA ZARARLI OLUP OLMADIĞINI ÜZERİNDEKİ DAMGADAN ANLAYABİLİRSİNİZ

Düzce’de kırtasiyecilik yapan Osman Durdu, velileri kırtasiye malzemeleri alırken dikkat etmesi gerekenler konusunda uyardı. Ne olduğu belirsiz, kırtasiye malzemesinin çocukların sağlığını tehdit ettiğini anlatan Durdu, “Vatandaşlar kırtasiye alışverişi yaparken, ürünlerin sağlığa zararlı olup olmadığını kanserojen madde içerip içermediğine dikkat etmeliler. Bizde o konuya işletme olarak çok dikkat ediyoruz. Çocuğun sağlığına zarar verecek veya etki yapacak herhangi bir ürün satmıyoruz. Bütün ürünlerimiz markalı, piyasada olan ürünler. Kalite güvenliği test edilmiş, marka bilinirliliği olan ürünler. Bu konuda vatandaşların gönlü rahat olmalı. Ürünün üzerinde standartlara uygunluk işaretleri oluyor. Dünya standartları logosu olan bir ürün. Bazı kutucukların üzerinde Türkçe olarak ‘çocukların sağlığı için güvenlidir’ uyarıları bulunuyor. Marka bilinirliliği olan ürünler zaten bunlar. Vatandaşlar kutuları incelediği zaman az çok ürün ile alakalı bilgi edinebilirler. Önemli olan kutuların üzerinde Dünya standartları logosu yani CE olması gerekiyor” ifadelerinde bulundu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi yüz yüze eğitim
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