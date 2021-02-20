HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Ebeveynler dikkat: Yeni doğan bebeklerde susuzluk, beyin büzüşmesine sebep oluyor

Ebeveynler dikkat: Yeni doğan bebeklerde susuzluk, beyin büzüşmesine sebep oluyor

20.02.2021 14:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ebeveynler dikkat: Yeni doğan bebeklerde susuzluk, beyin büzüşmesine sebep oluyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, çocukların günlük su tüketiminin eksiksiz karşılanması gerektiğini belirtip, "Özellikle yeni doğan bebeklerde vücutta su olmadığı zaman kan dolaşımı azalıyor ve buna bağlı olarak beyin kuruyup, çekiliyor" dedi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, çocuklarda su tüketimine dikkat çekerek, 0- 15 yaş arası çocukların bol su tüketmesi gerektiğini söyledi.

Yaş küçüldükçe, sıvı kaybının çeşitli hastalıklara sebep olacağını ifade eden Astarcıoğlu, "Vücudumuzun büyük bir kısmı sudan oluşuyor. Çocukların yaşı ne kadar küçülürse ihtiyacı olan su oranı da o kadar artıyor. Ne kadar küçük çocuğunuz varsa su ihtiyacına o kadar daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Bebeklik çağını doldurmuş ve anne sütünden kesilmiş çocukların günlük su tüketiminin eksiksiz karşılanması gerekiyor. Özellikle o yaşlarda sıklıkla yaşanan ishal ve kusma gibi ateşli hastalık dönemlerinde daha fazla sıvı kaybolacağı için bu dönemde bolca su içmelerini tavsiye ediyoruz. İshal ve kusmayla birlikte sıvı kaybıyla birlikte çeşitli mineraller de kaybolacağı için alınacak olan sıvı miktarıyla birlikte kaybolan minerallerin de alınması gerekiyor. Böyle durumlarda bol su tüketimiyle birlikte özel mineralli suları reçete ediyoruz. Öte yandan beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesini tavsiye ediyoruz. Bol yeşillikli, bol kuru yemişli, bol meyveli, hayvansal protein ağırlıklı bir beslenme programı tavsiye ediyoruz. Özellikle pandemi döneminden kaynaklı evde bolca vakit geçiren çocukların evde hoplayıp, zıplayarak terleyerek kaybettiği sıvının, bol su tüketimiyle dengelemesini öneriyoruz" dedi.

'HAVALE GEÇİRMEYE SEBEP OLABİLİR'

Yeni doğan bebekler için de suyun önemli olduğunu söyleyen Astarcıoğlu, "Yaş küçüldükçe sıvı ve mineral kaybının yaratacağı hastalıklar da ciddileşiyor. Özellikle yeni doğan bebekler, doğduktan sonra bir miktar kilo verirler ama ağırlıklarının yüzde 10'undan daha fazla kilo kaybetmelerine müsaade etmiyoruz çünkü bu durum ciddi anlamda kan basıncının düşmesine ve beyin oksijenasyonunun bozulmasına yol açar. Bu da bebeğin havale geçirmesine sebep olur. Öte yandan böbreklerde ve karaciğerlerde kalıcı hasarlara sebep olabilir. Bu nedenle çocuklarımızın su dengesini korumak çok önemli. Ayrıca, yeni doğan bebeklerde vücutta su olmadığı zaman kan dolaşımı azalıyor ve kan dolaşımı azaldığı zaman beynin kuruduğunu, çekildiğini söyleyebiliriz. Ancak tüm bunlar yeni doğan bebeklere su içirelim anlamına gelmiyor. Anne sütünün yüzde 80'i zaten su, anne sütünün verilemediği zamanlarda formüle sütlerden (mamalardan) faydalanılması gerekiyor. Bunlar da suyla hazırlanacağı için bebeğin de su ihtiyacı karşılanmış olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Guatr nedeniyle nefes alamıyordu! 8 yıl sonra sağlığına kavuştuGuatr nedeniyle nefes alamıyordu! 8 yıl sonra sağlığına kavuştu
La İlahe İllallah ne demek? Türkçe anlamı ve faziletleriLa İlahe İllallah ne demek? Türkçe anlamı ve faziletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

Prof. Dr. Tevfik Özlü'den tedirgin eden açıklama

Prof. Dr. Tevfik Özlü'den tedirgin eden açıklama

Basıldılar! Geceyi aynı evde geçirdiler

Basıldılar! Geceyi aynı evde geçirdiler

'Kocası evden attı! Kayıp ve perişan...' denmişti! Ortaya çıktı

'Kocası evden attı! Kayıp ve perişan...' denmişti! Ortaya çıktı

Normalleşmeye en yakın ilde gözler 1 Mart'a çevrildi

Normalleşmeye en yakın ilde gözler 1 Mart'a çevrildi

Kız arkadaşına dehşeti yaşatmıştı! İstenen ceza belli oldu

Kız arkadaşına dehşeti yaşatmıştı! İstenen ceza belli oldu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu! 4 kişi tutuklandı

Kayıp kız çocuğu 43 gün sonra bulundu! 4 kişi tutuklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Gara şehidinin ailesi açıkladı: Kahreden işkence detayı

Gara şehidinin ailesi açıkladı: Kahreden işkence detayı

İntihar eden doktorun mektubu ortaya çıktı!

İntihar eden doktorun mektubu ortaya çıktı!

İşte nüfusa oranla vaka sayısı en çok artan 5 il

İşte nüfusa oranla vaka sayısı en çok artan 5 il

Diğer Haberler

Her kadında bir tane onda iki tane var!

Her kadında bir tane onda iki tane var!

Kılın olduğu her yerde görülüyor! Kıl dönmesi nasıl oluşuyor, kara merhem kullanmak işe yarıyor mu?

Her yerde görülebilir! Kara merhem sürmek...

Guatr nedeniyle nefes alamıyordu! 8 yıl sonra sağlığına kavuştu

Guatr nedeniyle nefes alamıyordu! 8 yıl sonra sağlığına kavuştu

15 yıl sonra diyabeti yenmeyi başardı!

Diyabetle savaşını 15 yıl sonra kazandı!

Cımbız ve ağdadan kaçış yolu lazer epilasyon! Deri ve kıl renginiz uygunsa...

Göğüs 2 ay, genital bölge ve koltuk altı...

Palyatif bakım nedir? Palyatif bakım servisi ne demek? Mucize Doktor'da geçen palyatif bakımda ne yapılır?

Mucize Doktor'dan sonra araştırıldı: Palyatif bakım nedir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.