'Ebeveynler ekran saatini çok da büyütmemeli'

Ebeveynlerin, çocukları ve tablet ekranı söz konusu olduğunda yaşadıkları endişeyi, "çok da büyütmemesi" gerektiği açıklandı.

İngiltere'de ilk kez yapılan bir rehberlik çalışmasına katılan pediatristler, "ekranlı" aktivitelerin tek başlarına zararlı olduğuna dair çok az delil olduğunu savundu.

Uzmanlar, cihaz kullanımının, sağlıklı bir bünye için gerekli olan, örneğin, uyku, egzersiz ve aile ile birliklte geçirilen zamanın yerine geçmemesi gerektiğini belirtiyor.

Bu alandaki ilk rehberlik çalışmasında, çocuklara bir "ekran zamanı" sınırı koymaktan kaçınılması da öneriliyor. Ve fakat uykudan önceki son bir saatte kullanımın sonlanması tavsiye ediliyor.

'BİR ŞEYLER KEŞFETMEK İÇİN MÜTHİŞ BİR ARAÇ'

Kraliyet Üniversitesi Pediatri ve Çocuk Sağlığı Bölümü'nden (The Royal College of Paediatrics and Child Health) uzmanlar tarafından yapılan ve 18 yaşın altındaki genç ve çocukları kapsayan çalışmada, ekran başında geçirilen sürenin sağlık için zararlı olduğuna ilişkin somut bir delil bulunmadığı savunuldu.