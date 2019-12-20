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Ebeveynlere "Çocuklarınızın mahrem fotoğrafını paylaşmayın" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 11:12 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Hukuk Koordinatörü Gürbüz Yüksel: - "Ebeveynler doğum, doğum sonrası veya sünnet gibi özellikle sağlıkla ilgili alanlarda çocuğun fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmasın. Gelecekte bunlar çocuklar için travma sebebidir" - "Kişilerin rızası olmadan kişisel verilerin paylaşılması hem Ceza Kanunu hem de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında suçtur"

SİNAN ÖZMÜŞ - Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Hukuk Koordinatörü Gürbüz Yüksel, ebeveynlere, özellikle sağlıkla ilgili alanlarda çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmamaları uyarısında bulundu.

Antalya'da düzenlenen 4. Uluslararası Sağlıkta Bilişim ve Bilgi Güvenliği Kongresi'ne başkanlık eden Gürbüz, AA muhabirine, Türk milletinin gerek akıllı telefonlar gerekse bilgisayarları aracılığıyla teknolojiyi çok yoğun kullandığını söyledi.

Bankadan sağlığa kadar yoğun teknoloji kullanımında kişisel verilerin paylaşımında çok dikkatli olunması gerektiğini anlatan Gürbüz, bu verilerin mahremiyetine özel önem verilmesi gerektiğini bildirdi.

Bazı anne ve babaların sosyal medyada çocuklarına ait fotoğrafları paylaştığına işaret eden Gürbüz, şöyle konuştu:

"Bunlar mahrem fotoğraflar da olabiliyor. Sünnet olurken çocuğun fotoğrafını çekip paylaşmış. Ebeveynler, çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşırken geleceğini düşünmeli. Yarın erişkin olacaktır ve çıplak fotoğrafları paylaşılmıştır. Ebeveynler, doğum, doğum sonrası veya sünnet gibi özellikle sağlıkla ilgili alanlarda çocuğun fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmasın. Gelecekte bunlar çocuklar için travma sebebidir."

- "Kişisel verileri paylaşmak suçtur"

Gürbüz, Sağlık Bakanlığının teknolojiyi çok yakından takip ettiğini ve güzel çalışmalar yaptığını vurguladı.

Kişilerin kendi sağlık verilerini kontrol etmeleri için "e-Nabız" sisteminin çok güzel bir uygulama olduğunu dile getiren Gürbüz, herhangi şekilde yanlış reçete, tedavi veya uygulamaya maruz kalan vatandaşın, bunu sistemden rahatlıkla görebildiğini belirtti.

Sağlıkla ilgili kişisel verilerin korunmasının önemine dikkati çeken Gürbüz, şunları kaydetti:

"Kişilerin rızası olmadan kişisel verilerin paylaşılması hem Ceza Kanunu hem de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında suçtur. Dolayısıyla kişisel sağlık verilerinin paylaşılmaması için bizlerin de vatandaş, birey olarak dikkat etmemiz gerekir. Sağlık Bakanlığı bu konuda gerekli tedbirleri aldı, almaya da devam ediyor. Bu konuda vatandaşların endişesi olmasın."

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Antalya Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Hukuk K sosyal medya

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