Ebeveynlere ilk yardım eğitimi

Anne adaylarına ve annelere gebelik, doğum ve doğum sonrası bakım konularında eğitim ve destek veren Sevim Kuruçay Çam, Yaşam Akademisi’nin konuğu olarak 21 Mart Perşembe günü sevenleriyle buluşacak.

Yeni doğan bebek bakımı, çocukların beslenmesi ve ilk yardım gibi konularda deneyimli olan Sevim Kuruçay Çam, Yaşam Akademisi kapsamında Akbatı misafirleriyle buluşacak. Sevim hemşire, 21 Mart Perşembe Günü gerçekleştireceği ‘Ebeveynlere İlk yardım Eğitimi’ başlıklı söyleşisinde anne adaylarını ve yeni anneleri en doğru şekilde bilgilendirerek yol gösterecek.

Ebeveynlere bebek ve çocuk bakım konularında eğitim ve destek veren Kuruçay Çam, yeni doğan bebek bakımı ve ilkyardım konusunda misafirlerin merak ettiklerini de yanıtlayacak.

Sevim Kuruçay Çam kimdir?

Lise eğitimini ebe-hemşire olarak, ön lisans eğitimini hemşire olarak tamamlayan Sevim Kuruçay Çam, 20 yıl aktif olarak özellikle yeni doğan ve yeni doğan yoğun bakım bölümlerinde görev yaptı. Anne-bebek yogası, IAIM uluslararası bebek masajı eğitmenliği, emzirme danışmanlığı, gebelik ve doğum sonrası eğitim koçluğu, 0-6 Yaş ilkyardım bilgilendirmesi ve eğitimi, bebek gelişimi ve bakımları, uyku düzeni sağlama eğitimi gibi konularda eğitimlere katıldı. Yaklaşık 11 yıldır annelere gebelik, doğum ve doğum sonrası bakım konularında eğitim ve destek veriyor.

