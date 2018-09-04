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Ebeveynlere özel çocuk saati

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.09.2018 09:50 | Son Güncelleme

İster işte olun, isterseniz de evde… Günün her dakikasında çocuklarınızla iletişim halinde olmayı elbette istersiniz. Zira güvenlik oldukça önemli bir kavram. İletişim için akıllı telefonlar oldukça önemli, ama bunun yanında bir de akıllı saatler var.

Ebeveynlere özel çocuk saati

TCL Alcatel Move Time Akıllı Çocuk Saati MT30, rengi, şık ve kullanışlı bir tasarıma sahip. Pembe ve mavi olmak üzere iki renk seçeneği sunan ürün, yalnızca 52 gram, yumuşak kayışlara ve köşelerden yumuşatılmış kare bir ekrana sahip. İsterseniz kayışları rahatlıkla çıkarıp değiştirebiliyorsunuz da. IP67 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası bulunan ürün, aynı zamanda çizilmelere karşı da dayanıklı. Kids Watch Çocuk Saati

Üründe 240×240 çözünürlük sunan 1.3 inch değerde IPS dokunmatik ekran yer alıyor. Böylelikle telefon rehberinizden mesajlarınıza, oynanabilecek eğlenceli oyunlardan harita bilgilerine kadar pek çok detaya erişebiliyorsunuz.

Proprietary işletim sistemiyle gelen ve takılabilir sim kart sayesinde telefona ihtiyaç olmadan çalışabilen saat, 512MB RAM’e ve 4GB depolama kapasitesine sahip. 10 kişiye kadar telefon kaydı gerçekleştirilebiliyor ve acil bir durumda cihazın sağ yan tarafında yer alan SOS tuşuna basarak 10 kişiye de bildirim gönderilebiliyor.

450mAh dahili pili bulunan ürün, tek şarj ile 2 gün boyunca kullanım sunabiliyor. TCL Alcatel Movetime MT30 Akıllı Çocuk Saati, ülkemizde 699 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

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