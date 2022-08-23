Ebeveynleri uyardı! Bebeğinin gözünde fark ettiği değişiklik…

İngiltere’de yaşayan 35 yaşındaki Jessica ve 38 yaşındaki Lee Neal, tatildeyken minik oğulları Ted’in gözünde şekil bozukluğu olduğunu fark ettiler. Günler geçtikçe artan şekil bozukluğuyla ilgili tedirgin olan çift tatilden döndükten sonra Ted’i doktora götürdüler. Doktorda yapılan testlerden sonra oğullarının gözünde nadir rastlanan tümör olduğunu öğrendiler.

SORUN SADECE GÖRÜNÜŞÜNDEYDİ

Jessica, "Farklı olan şeyin ne olduğunu anlayamadım, iltihaplı veya ağrılı değildi, ama dışarı çıkıyormuş gibi görünmeye başlamıştı. Hafta boyunca yavaş yavaş daha belirgin hale geldi. Lee'ye işaret ettiğimde değişikliği o da görebiliyordu. "Eve vardığımızda, aşırı tepki verdiğimizi umarak Ted’i acil servise götürdük." dedi.

SİNÜSLERİNDE NADİR RASTLANAN KANSERLİ BİR TÜMÖR VARDI

Ne yazık ki, testler Ted'in sinüslerinden birinde nadir görülen kanserli bir tümör olduğunu ortaya çıkardı. Etmoid sinüsünde şimdi mezenkimal kondrosarkom olarak adlandırılan tanımlanmamış sarkom teşhisi kondu. Jessica, "Bize bir sorun olmadığını söylemelerini bekliyordum ama söylemediler. Ebeveynler olarak öğrenebileceğiniz en kötü şey bu. Bilinmeyen sarkom türü inanılmaz derecede nadir görülüyor. Ted'in vücudunun neresinde olduğu da öyle, bu yüzden tedavi etmek kolay değil. Bilinen bir tedavi planı yok ve bilinen bir süreç yok."

KANSER BEYNİNE VE OMURİLİĞİNE YAYILDI

Ted, Aralık 2021'de altı kür kemoterapi ve ameliyat geçirdi. Ted Noel'i ailesiyle geçirebildi, ancak yeni yılda ebeveynleri alnında bir yumru fark etti. Bir ultrason, Ted'in beyninin ameliyat sırasında çıkarılmış olan kafatasındaki bir boşluk nedeniyle ileri doğru itildiğini gösterdi. Sadece birkaç hafta sonra yapılan testte kanserin Ted'in beynine ve omuriliğine yayıldığı görüldü. Ne yazık ki doktorlar aileye yapılabilecek başka bir şey olmadığını söylediler ve bu yıl 9 Nisan'da Ted 16 aylıkken vefat etti.

İÇ GÜDÜLERİNİZE GÜVENİN

“İçgüdülerime güvendiğim için çok mutluyum çünkü fark etmeseydim onu daha erken kaybedeceğimizi düşünüyorum. Erken müdahale onunla sekiz ay geçirmemizi sağladı. Ebeveynleri bebeklerinin görünüşlerinde bir şeylerin yanlış olduğunu düşünürlerse, içgüdülerine güvenmeye teşvik ediyorum.



