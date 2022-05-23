Ebeveynlik hayatınızı çok kolaylaştıracak 200 TL altı işe yarar ürünler

Çocukları anlamak ve onların ihtiyaçlarını gidermek oldukça özen isteyen bir konu. Bu nedenle anne ve babalar, özellikle bebeklik döneminde bazı sıkıntılar yaşayabiliyor ama merak etmeyin! Listemizde hem ebeveynlerin hem çocukların hayatını kolaylaştıracak 200 TL altında pek çok ürün bulunuyor. Kullanmaya başladığınız ilk andan itibaren yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz ürünler sayesinde çocuklarınızla daha mutlu ve huzurlu bir vakit geçireceksiniz! İşte, bu keyifli yolculukta size ve çocuğunuza eşlik edecek o kurtarıcı ürünler...

1. Bebek ve çocuk odalarını ferahlatacak: Coverzone Kıskaçlı LED Işıklı Mini Vantilatör

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Özellikle sıcak yaz aylarında bebek beşiğinde ve odasında küçük bir fan bulundurmak çok işe yarıyor. Aksi hâlde sıcaktan bunalan minikler, huzursuz hissedebiliyor ve gece boyunca tatsız anlar yaşatabiliyor. Coverzone Kıskaçlı LED Işıklı Mini Vantilatör; bebek arabalarına, pusetlere, çocuk arabası koltuklarına, beşiklere ve mama sandalyelerine kolayca takılabilen klipsi sayesinde konforlu bir kullanım imkânı sunuyor. Üstelik minik vantilatör, bebeğin üşütüp hasta olacağı bir hava da üflemiyor. Hem uygun fiyatlı hem kullanışlı bir ürün arıyorsanız bebek arabası vantilatörünü incelemeden geçmeyin deriz.

2. Çanta taşıma derdine son veriyor: Dreambaby Çanta

Alışveriş yaparken hem bebek arabasını sürmek hem torbaları taşımak bazen bir işkenceye dönüşebiliyor. Bu durumu ortadan kaldırmak için geliştirilen Dreambaby Çanta, kancası sayesinde bebek arabasının tutma alanına kolayca takılabiliyor. Böylece çantaları elde taşımaya da gerek kalmıyor. Üstelik kalın bir yapıya sahip olduğu için pek çok çanta ve poşeti aynı anda taşıyabiliyor. Dahası tutma yerindeki yumuşak kılıfı, rahatça takılıp çıkartılabiliyor. Ürün, özellikle yenidoğanlarla dolaşmaya çıkıldığında bebeğin ihtiyacına yönelik hazırlanan küçük ya da büyük çantaları taşımamak için ebeveynlere kolaylık sağlıyor.

3. Saç tararken acımaya son vermek için Dalin Badem Yağlı Kolay Tarama Sprey

Banyodan sonra saç tarama rutini, bazen hem çocukların saçını acıtan hem ebeveynlere zorluk yaşatan bir süreç olabiliyor. Böyle durumlar için Dalin Badem Yağlı Kolay Tarama Sprey'ini güvenle kullanabilirsiniz. Saç tarama spreyi sayesinde çocukların saçları, kolayca taranabiliyor. Üstelik ürünün içeriğinde saçları yıpratacak herhangi bir madde de bulunmuyor. Dahası hem çocukların hem yetişkinlerin kullanabildiği ürün, sadece ıslak saçların değil, kuru saçların da kolayca taranabilmesini sağlıyor. Ayrıca sprey, saç derisini beslemekle kalmıyor, aynı zamanda saçların daha parlak ve canlı bir görünüme kavuşmasını da sağlıyor.

4. Banyodan sonra dolaşan saçlar için Dopagu Dolaşık Saç Açma Tarağı

Dolaşmış saçların kolayca açılmasını sağlayacak bir çözüm yolu arıyorsanız her saç tipine uyacak bir tarak seçmelisiniz. Çocukların saç köklerini ve derisini acıtmayan Dopagu Dolaşık Saç Açma Tarağı, saçların daha kısa sürede taranmasını ve kolayca açılmasını sağlıyor. Ergonomik tasarımı sayesinde her yere rahatça sığabiliyor. Ürün, saçları yıpratmadan taramanın yanı sıra saç dökülmesinin de önüne geçiyor. Çocukların saçlarını acıtmadan tarama imkânı sunan fırça, saçların kolayca şekillendirilmesine de yardımcı oluyor. Ayrıca elektriklenmeyi önlediği için banyodan sonra saçların kabarmasını da engelliyor.

5. Eğlenceli figürlerle keyifli anlar yaşatacak: Lena Gift Store Yoda Diş Macunu Kapağı

Çocukların her gün düzenli olarak dişlerini fırçalaması gerekiyor fakat kimi zaman üşendikleri için dişlerini fırçalamayı ihmal edebiliyorlar. Onlar için bu durumu, rutin bir eğlenceye dönüştürmek Lena Gift Store Yoda Diş Macunu Kapağı ile mümkün. Çocuklara diş fırçalarken keyifli anlar yaşatan kapaklar, çocukları hem mutlu ediyor hem eğlendiriyor. Dahası ürün, macununun uç kısmına kolayca takılıp çıkartılabiliyor. Eğlenceli figürler sayesinde çocukların ağzından diş macunu çıkıyormuş gibi bir efekt oluşuyor. Bu sevimli görüntü, çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazanıyor.

6. Çocuklar, diş fırçalama alışkanlığı kazanıyor: Diş Macunu Sıkma Makinesi Fırça Tutucu

Çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak için onların dikkatini çekecek Diş Macunu Sıkma Makinesi Fırça Tutucu gibi bazı aparatlar bulunuyor. Dahası böyle ürünler, banyo düzeninde de sevimli bir dekorasyon oluşturuyor. Ürün, çocukların diş macunlarını ortadan sıkmasını engelliyor. Tutucular ise her fırçanın ayrı bir yerde durmasını sağlayarak çocuklara, düzenli olmak gerektiğini hatırlatıyor. Çocuklar, teknolojik cihazlara daha meraklı olduğu için ürün sayesinde dişlerini düzenli olarak fırçalamaya başlıyor. Ayrıca diş macununu sonuna kadar kullanan aparat, beş kişilik bir aile için de yeterli oluyor.

7. Çocuklar için girilmeyecek alanları belirleyen ÖZBEK Merdiven Güvenlik Filesi

Minikler, oldukça meraklı olduğu için emekleyerek bile olsa evde onlar için tehlike oluşturabilecek her alanı ziyaret edebiliyor. Pek çok kişinin beğenisini kazanan ÖZBEK Merdiven Güvenlik Filesi, yürümeyi bilmeyen çocukları korumak için bariyer görevi görüyor. File sayesinde çocuklar, merdivenden çıkmaya ya da inmeye çalışmıyor. Böylece düşme tehlikeleri de ortadan kalkıyor. File, sadece ebeveynlerin değil, patili dostu olanların da yüzünü güldürüyor. Üstelik ürün, kolayca takılıp çıkartılabiliyor. Dahası merdivenlerin yanı sıra çocuklar için riskli pek çok alanda da kullanılabiliyor.

8. Eğlenceli vakit geçirmek ve doyasıya oynamak için Dede Oyun Havuz Topu

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Çocukların ilgisini çeken Dede Oyun Havuz Topu, onların hem motor becerisinin hem kol ve bacak kaslarının gelişmesine yardımcı oluyor. Dahası çocukların, denge ve hareket koordinasyonunun artmasına da destek oluyor. Sert olmadığı için çocukların oynaması için risk oluşturmayan toplar; denizde, havuzda ve hatta küvette bile kullanılabiliyor. Rengârenk topların bulunduğu bir oyun alanında eğlenceli vakit geçiren çocuklar, aynı zamanda keyifle de öğreniyorlar. Paket içerisinde toplam 100 adet top bulunduğu için pek çok çocuk, aynı anda rahatça oynayabiliyor. Çocukların hayal gücü ve algılama yeteneklerini geliştiren topları tükenmeden inceleyin deriz.