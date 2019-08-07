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Ebola 500 çocuğun hayatına mal oldu

07.08.2019 18:08 | Son Güncelleme

Ebola salgınının Kongo'da 500 çocuğun ölümüne neden olduğu açıklandı.

Ebola 500 çocuğun hayatına mal oldu

Ruanda ve Kongo hükümetleri de salgınla mücadele için seyahat kısıtlamasına gitme kararı aldı.Uluslararası yardım kuruluşu Save the Children, Kongo'da 500'den fazla çocuğun Ebola virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Örgüt, 700'den fazla çocuğun da, erken tedavi edilmezse ölüme neden olan Ebola virüsünü kaptığını açıkladı. Bu çocukların yüzde 40'ını beş yaşın altındakiler oluşturuyor.

Afrika'da Ebola virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 800'ü aştı. 2 bin 764 kişide de virüs tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü, Ebola salgını nedeniyle küresel acil durum ilan edilmesine karar vermişti.

Seyahate kısıtlama

Afrika ülkeleri Ruanda ve Kongo ebola virüsü ile mücadele için yoğun bir faaliyet içinde. İki ülke arasında yapılan görüşmelerin ardından seyahat kısıtlaması kararı alındı. Ebola tehdidi nedeniyle, atölye çalışması ve dini amaçlı seyahat gibi hayati önem taşımayan seyahatleri yapmak isteyenlerin hükümetten onay alması gerekecek.

Dünya Sağlık Örgütü ise seyahat kısıtlamasına karşı olduğunu duyurdu. Resmi kontrol noktalarında sağlık muayenesi yapıldığını vurgulayan örgüt, insanların sınırı aşmak için başka güzergahları izleyebileceğine dikkat çekti.

Ruanda, sınıra 7 km uzaklıktaki Goma kentinde Ebola vakasına rastlanmasının ardından kısa bir süre Kongo ile sınırı kapatmış, sınır kapısı Kongo hükümetinin kararı kınamasının ardından tekrar açılmıştı.

Ebola ile mücadele kapsamında bir çağrı da kiliselerden geldi. Ruanda'daki kiliseler, insanlara el sıkışmama çağrısında bulundu. Yakın temas ve vücut sıvılarının paylaşımı ile geçen Ebola'nın patentli bir tedavisi bulunmuyor. Ebola'da tedavi büyük ölçüde erken teşhisten geçiyor.

Batı Afrika'da 2014-16 yılları arasında patlak veren Ebola salgınında 11 bin 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

DW / ÖA,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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