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Ebola Kongo'da 201 can aldı

11.11.2018 14:32 | Son Güncelleme

Kongo Sağlık Bakanlığı, iki ay önce tekrar patlak veren Ebola virüsü nedeniyle 201 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ebola Kongo'da 201 can aldı

291 vakada virüse rastlanırken, 28 bin kişiye aşı yapıldı.Kongo'da yaklaşık iki ay önce yeniden patlak veren Ebola virüsü nedeniyle 201 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kongo Sağlık Bakanlığı, Cumartesi günü konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, salgının Kuzey Kivu bölgesinde bulunan büyükşehir Beni ve çevresinde yoğunlaştığı ifade edildi. Şu ana kadar toplam 291 vakada Ebola virüsüne rastlandığının belirtildiği açıklamada, 28 bin kişiye hastalığa karşı aşı yapıldığı kaydedildi.

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Salgının rastlandığı Kuzey Kivu bölgesinde çok sayıda silahlı militan grup faaliyet gösteriyor. Söz konusu grupların varlığı, virüsten etkilenenlerin tedavi edilmesini zorlaştırıyor. Öte yandan toplumda hükümete karşı duyulan güvensizlikten kaynaklanan aşı karşıtı bir tutum da mevcut.

Ebola virüsü, dünyanın en tehlikeli patojenlerinden, yani hastalık yapıcılarından biri sayılıyor. Ateş ve yoğun iç kanamaya yol açan virüs 1976 yılında keşfedildiğinden bu yana Kongo'da çok sayıda salgın yaşanmıştı. 2014-2015 yıllarında Afrika'nın batısında patlak veren salgında 11 bini aşkın kişi yaşamını yitirmişti.

dpa/BÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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