HABER

Ebola salgını için acil durum ilanı

17.07.2019 22:46 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki Ebola salgınını "kamu sağlığında uluslararası endişe yaratan acil durum" olarak sınıflandırdığını açıkladı.

Ebola salgını için acil durum ilanı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ebola virüsü salgınının, "kamu sağlığında uluslararası endişe yaratan acil bir durum" (PHEIC) olarak sınıflandırıldığını duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, Acil Durum Komisyonu önerisi doğrultusunda bu kararı aldıklarını, artık dünyanın bu salgını dikkate almasının zamanının geldiğini söyledi, "Bu salgına karşı mücadele çabamızı iki kat artırmalıyız" dedi.

Dışlamama çağrısı

Ghebreyesus, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin izole edilmemesi ve bu ülkeye sınırların kapatılmaması çağrısı yaparken, "Şimdi dayanışma sergileme vaktidir" dedi.

Seyahat ve ticaret sınırlamasına gidilmemesi gerektiğin altını çizen Ghebreyesus, "bu Ebola'yı durdurmaz aksine mücadelemizi zayıflatır" görüşünü de sözlerine ekledi.

Küresel değil bölgesel tehdit

Acil durum ilan edilmesini öneren komisyonun başkanı Robert Steffen, salgının küresel değil bölgesel tehdit oluşturduğunun altını çizdi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi kararı memnuniyetle karşıladıklarını, krize gösterilmesi gereken uluslararası ilginin bu karar yoluyla sağlanmasını umut ettiklerini duyurdu.

Birleşmiş Milletler'e bağlı sağlık örgütü tarafından bugüne kadar sadece dört kez acil durum ilan edildi, bu sınıflandırma ancak istisnai ve büyük salgınlar söz konusu olduğunda yapılıyor.

2005 yılında benimsenen DSÖ uluslararası sağlık düzenlemeleri uyarınca "uluslararası endişe yaratan acil durumun”, uluslararası alanda eyleme geçilmesini gerektiren, ciddi, olağandışı, beklenmedik, ilgili ülkenin sınırlarını aşan kamu sağlığı sorunları söz konusu olduğunda ilan edilmesini öngörüyor.

1 Ağustos 2018 tarihinden bu yana Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 1600'ü aştı.

DW,dpa,AP/DA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktıBu araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Pentagon: "Türkiye'nin F-35 programına katılımını askıya alma sürecini başlatıyoruz"Pentagon: "Türkiye'nin F-35 programına katılımını askıya alma sürecini başlatıyoruz"
Beyaz Saray’dan F-35 AçıklamasıBeyaz Saray’dan F-35 Açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

TBMM'deki tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi!

TBMM'deki tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi!

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Annesiyle paylaşımı olay oldu

Annesiyle paylaşımı olay oldu

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Sudan'da bir darbe girişimi daha!

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

Dünya Sağlık Örgütü açıkladı! Ebola salgını nedeniyle küresel acil durum ilan edildi

Küresel acil durum ilan edildi!

Erbil’deki restorana silahlı saldırı! İşte ilk kareler

Erbil’deki restorana silahlı saldırı! İşte ilk kareler

Erbil'de silahlı saldırı! Türk diplomat şehit edildi

Erbil'de silahlı saldırı! Türk diplomat şehit edildi

NATO’nun gizli raporunda 'İncirlik Üssü' iddiası

NATO’nun gizli raporunda 'İncirlik Üssü' iddiası

Türkiye ilk sırada! 184 milyon Euro'luk sevkiyat

Türkiye ilk sırada! 184 milyon Euro'luk sevkiyat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.