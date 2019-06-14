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Ebolaya Karşı Uluslararası Acil Durum İlan Edilebilir

14.06.2019 18:38 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden Uganda’ya yayılan Ebola salgınıyla ilgili uluslararası acil durum ilan etmeye hazırlanıyor

Ebolaya Karşı Uluslararası Acil Durum İlan Edilebilir

Dünya Sağlık Örgütü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden Uganda’ya yayılan Ebola salgınıyla ilgili uluslararası acil durum ilan etmeye hazırlanıyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde baş gösteren tarihin ikinci en büyük Ebola salgınında 2018’in Ağustos ayından bu yana 1405 kişi yaşamnı yitirdi, 2 bin 84 vaka tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo’dan Uganda’ya giden iki Ebola taşıyıcısının öldüğünü açıkladı. Uganda’da aynı aileden üç kişide daha virüs tespit edildi.

Acil durum komisyonu toplanıyor

Örgütün 13 bağımsız tıp uzmanından oluşan Acil Durum Komisyonu, salgının kamu sağlığında uluslararası endişe yaratabilecek acil durum (PHEIC) olup olmadığına bugün karar verecek.

Böyle bir kararı ilanı, kamu sağlığı önlemlerinin, mali yardımların ve kaynakların arttırılması anlamına gelecek. Ticaret ve seyahatlerle ilgili kısıtlama tavsiyeleri verilebilecek.

Son 10 yılda kuş gribi ve Zika virüsleri için acil durum ilan edildi

Daha önce iki defa acil durum ilanından kaçınan Komisyon, bugünkü tavsiye kararını Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom’a sunacak. Son kararı Adhanom verecek.

Son 10 yılda sağlık tehlikesi nedeniyle dört defa acil durum ilan edilmişti. Acil durum ilanları, 2009’da kuş gribi, 2014’te Batı Afrika salgını ve sıtma ve 2016’daki Zika virüsü nedeniyleydi.

Virüs kırsal alanlara yayıldı

DSÖ Sağlık Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, Uganda’da kişiden kişiye bir bulaşma olmaması ve Kongo Cumhuriyeti’nde iki şehirde salgının yavaşlamasının iyiye işaret olduğunu söyledi. Ancak virüs kırsal alanlara kadar yayılmış durumda.

Uzmanlar ise DSÖ’nün vakit kaybetmeden acil durum ilan etmesinden yana. Küresel tıbbi yardım örgütü Jeremy Farrar, bu ilanın uluslararası siyasi ve mali yardımı arttıracağını söyledi. Farrar bu sayede, tıbbi yardım çalışanları, ekipman, altyapı ve güvenliğin sağlanabileceğini söyledi.

Ebola belirtileri neler?

Georgetown Üniversitesi’nden küresel tıp hukuku profesörü Lawrence Gostin de insanların, Ebola tedavi merkezlerinin önünde can verdiğine dikkat çekti. Gostin, bu tıp merkezlerine yönelik saldırılara da dikkat çekerek aşı yaptırmak kadar halkın güvenini kazanmanın ve güvenliğin de önemine dikkat çekti.

Yüksek ateşe yol açan, iç ve dış kanama, kusma ve ishalle seyreden viral bir enfeksiyon olan Ebola, kan ve vücut sıvıları ile temas sonucu bulaşıyor.

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