Ebrar Karakurt'a veda partisi! Instagram'ı salladı

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, İtalya ekibi Igor Gorgonzola Novara’ya imza atarak yurt dışına transfer olma hayalini gerçekleştiriyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın pasör çaprazı 21 yaşındaki Karakurt, Tokyo 2020 ve CEV Avrupa Şampiyonası'nda adını resmen tarihe kazıdı.
Avrupa Şampiyonası üçüncülük madalyasıyla yurda dönen milli voleybolcuyu bir sürpriz karşıladı.
Takım arkadaşları Ebrar'ın İtalya yolculuğu öncesi bir veda partisi düzenledi.
Kendisini yalnız bırakmayan arkadaşlarının renkli anlarını sosyal medya hesabından paylaşan genç voleybolcu, yeni serüveni için oldukça heyecanlı.
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