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Ebrar Karakurt'a veda partisi! Instagram'ı salladı

07.09.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filenin Sultanları'nın en skorer ismi Ebrar Karakurt, kulüp kariyerine İtalyan takım Novara'da devam edecek. Karakurt'un veda partisi ise sosyal medyada damga vurdu.

Ebrar Karakurt'a veda partisi! Instagram'ı salladı

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, İtalya ekibi Igor Gorgonzola Novara’ya imza atarak yurt dışına transfer olma hayalini gerçekleştiriyor.

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A Milli Kadın Voleybol Takımımızın pasör çaprazı 21 yaşındaki Karakurt, Tokyo 2020 ve CEV Avrupa Şampiyonası'nda adını resmen tarihe kazıdı.

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Avrupa Şampiyonası üçüncülük madalyasıyla yurda dönen milli voleybolcuyu bir sürpriz karşıladı.

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EBRAR'A VEDA PARTİSİ

Takım arkadaşları Ebrar'ın İtalya yolculuğu öncesi bir veda partisi düzenledi.

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Kendisini yalnız bırakmayan arkadaşlarının renkli anlarını sosyal medya hesabından paylaşan genç voleybolcu, yeni serüveni için oldukça heyecanlı.
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Anahtar Kelimeler:
İtalya Ebrar Karakurt
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