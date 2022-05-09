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Ebrar Karakurt'un cinsel yönelimini eleştiren kişi sosyal medyada tepki çekti! "Bu normal mi?"

09.05.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, özel hayatıyla magazin gündemini sallamaya devam ediyor. Sevgilisi İmge ile ayrıldıktan sonra oyuncu İrem Tuncer'le aşk yaşamaya başladığını duyuran başarılı voleybolcu, cinsel yönelimi nedeniyle bazı kişilerden tepki çekti. Bir sosyal medya kullanıcısının "Bir bayanın bir bayana aşık olması normal mi?" sözleri ise bunu desteklemeyen kişiler tarafından eleştirildi.

Ebrar Karakurt'un cinsel yönelimini eleştiren kişi sosyal medyada tepki çekti! "Bu normal mi?"

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, geçtiğimiz günlerde oyuncu İrem Tuncer'le olan aşkını duyurarak sosyal medyayı sallamıştı. Cinsel yönelimi nedeniyle ikili arasındaki aşkı doğal karşılayanlar kadar tepki gösterenler sosyal medyada yer alıyor.

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İlk olarak cinsel yönelimini İmge'yle paylaştığı fotoğraf sonrası sosyal medyada duyuran Ebrar Karakurt, o günlerde de cinsel yönelimi nedeniyle pekçok tepkiyle karşılaşmıştı.

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YENİ AŞKINI İLAN ETTİ

İmge ile ayrılığının ardından oyuncu İrem Tuncer ile aşk yaşadığını ilan eden Ebrar Karakurt'a tepkiler yine gecikmedi.

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Aşk hayatını doğal karşılayanların yanı sıra bu konuya tepki gösteren pekçok kişi de yer aldı.

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Bir sosyal medya kullanıcısı ise tepkisini çok net dile getirdi.

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'BİR BAYANIN BİR BAYANA AŞIK OLMASI NORMAL Mİ?'

Ebrar Karakurt'un cinsel yönelimini eleştirdi, sosyal medyada linç yedi - Sayfa 7
Bir sosyal medya kullanıcısı, konu hakkında "Bakın bu haberi normalmiş gibi veriyorlar. Bir bayanın bir bayana aşık olması normal mi?" ifadelerinde bulundu.

İşte konuyla ilgili yapılan o paylaşımlar;

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Ebrar Karakurt
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