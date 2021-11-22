Ebrar Karakurt, özel hayatı hakkında yapılan olumsuz yorumlar karşısında suskunluğunu bozdu!

Şimdilerde İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, yalnızca kariyeriyle değil, aşk hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken bir isim. Kız arkadaşı İmge ile yaşadığı ilişki nedeniyle, toplumun bir kesimi tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Ebrar Karakurt, hakkındaki olumsuz yorumlar karşısında suskunluğunu bozdu. Karakurt, sosyal medya hesabından paylaştığı kareye, ''Yine belirli kişiler tarafından hedef gösterilmişimdir. O sırada ben: ''Olur karşılaşırız'' notunu düştü.

Karakurt, sevgilisi İmge ile paylaştığı yeni pozunu ise ''Hayranım foto çekilmek istedi, kıramadım'' notuyla paylaştı.

Şimdilerde kız arkadaşı İmge ile İtalya'da yaşayan Ebrar Karakurt, bir dönem sevgilisiyle paylaştığı pozunu, gelen tepkiler üzerine kaldırmıştı.

Karakurt, kendisine yağan destek mesajları sonrası, aşk hayatını göz önünde yaşamaya karar verdi.



