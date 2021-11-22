MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebrar Karakurt, özel hayatı hakkında yapılan olumsuz yorumlar karşısında suskunluğunu bozdu!

Ebrar Karakurt, özel hayatı hakkında yapılan olumsuz yorumlar karşısında suskunluğunu bozdu!

22.11.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatı nedeniyle sık sık eleştiri oklarının hedefinde yer alan ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, hakkında yapılan olumsuz yorumlara Instagram hesabından yanıt verdi.

Ebrar Karakurt, özel hayatı hakkında yapılan olumsuz yorumlar karşısında suskunluğunu bozdu!

Şimdilerde İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, yalnızca kariyeriyle değil, aşk hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken bir isim. Kız arkadaşı İmge ile yaşadığı ilişki nedeniyle, toplumun bir kesimi tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Ebrar Karakurt, hakkındaki olumsuz yorumlar karşısında suskunluğunu bozdu. Karakurt, sosyal medya hesabından paylaştığı kareye, ''Yine belirli kişiler tarafından hedef gösterilmişimdir. O sırada ben: ''Olur karşılaşırız'' notunu düştü.

Ebrar Karakurt, özel hayatı hakkında yapılan olumsuz yorumlara meydan okudu!

Karakurt, sevgilisi İmge ile paylaştığı yeni pozunu ise ''Hayranım foto çekilmek istedi, kıramadım'' notuyla paylaştı.

Ebrar Karakurt, özel hayatı hakkında yapılan olumsuz yorumlara meydan okudu!

Şimdilerde kız arkadaşı İmge ile İtalya'da yaşayan Ebrar Karakurt, bir dönem sevgilisiyle paylaştığı pozunu, gelen tepkiler üzerine kaldırmıştı.

Ebrar Karakurt, özel hayatı hakkında yapılan olumsuz yorumlar karşısında suskunluğunu bozdu!

Karakurt, kendisine yağan destek mesajları sonrası, aşk hayatını göz önünde yaşamaya karar verdi.

Ebrar Karakurt, özel hayatı hakkında yapılan olumsuz yorumlar karşısında suskunluğunu bozdu!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÇay içiyor, cips yiyor, otomobilde geziyorlar! Ağaç kovuğunda bulunduÇay içiyor, cips yiyor, otomobilde geziyorlar! Ağaç kovuğunda bulundu
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
Herkesi şoke eden yarışmacı! "Cem Yılmaz'ın ikizi"Herkesi şoke eden yarışmacı! "Cem Yılmaz'ın ikizi"
Anahtar Kelimeler:
Ebrar Karakurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu: Şimdi gerçekleri öğrenmenizin zamanı

Kılıçdaroğlu: Şimdi gerçekleri öğrenmenizin zamanı

Küçük Muhammed’in ölümü sonrası ortalık savaş alanına döndü

Küçük Muhammed’in ölümü sonrası ortalık savaş alanına döndü

BBP Genel Başkanı Destici'den idam açıklaması

BBP Genel Başkanı Destici'den idam açıklaması

Hiçbirini rahat bırakmayacağım

Hiçbirini rahat bırakmayacağım

Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş!

Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş!

TRT dizisinde dehşete düşüren Squid Game sahnesi!

TRT dizisinde dehşete düşüren Squid Game sahnesi!

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

11 saat sancı çekmiş! Bebeği bu sorunu yaşamış

11 saat sancı çekmiş! Bebeği bu sorunu yaşamış

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Kocası üstsüz fotoğraflarını çekti! Ünlü model herkesle paylaştı

Kocası üstsüz fotoğraflarını çekti! Ünlü model herkesle paylaştı

Ünlü isimden iddia: Setlerde terör estiriyorlar

Ünlü isimden iddia: Setlerde terör estiriyorlar

Camdaki Kız itirafı: Gerçekte neler yaşadığını gösterseydik...

Camdaki Kız itirafı: Gerçekte neler yaşadığını gösterseydik...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.