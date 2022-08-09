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Ebrar Karakurt pembe saçlarını değiştirdi! İşte yeni imajı

09.08.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt sosyal medyayı aktif kullanıyor. Pembe saçlarıyla hafızalara kazınan Ebrar Karakurt imaj değişikliği yaptı. Saçlarını daha da kısaltan Ebrar'ın tarzına beğeni yağdı.

Ebrar Karakurt pembe saçlarını değiştirdi! İşte yeni imajı

Pembe saçlarıyla tanınan Milli voleybolcu Ebrar Karakurt imaj değiştirdi. "Dedim olabilir" sözüyle hafızalara kazınan, başarılı spor hayatıyla da büyük beğeni toplayan Ebrar Karakurt'un son haline beğeni yağdı.

Sosyal medyayı aktif kulanan voleybolcu pembe saçlarından vazgeçti. Yeni saçlarıyla ayna karşısında selfie çeken Ebrar Karakurt saçlarını daha da kısalttı.

Ekran Alıntısı

Ebrara Karakurt'ın paylaşımı sonrası tarzına beğeni yağdı. Voleybolcu Ebrar'ı görenler "Her haliyle güzel" yorumları yaptı.

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Ebrar Karakurt
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