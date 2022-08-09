Ebrar Karakurt pembe saçlarını değiştirdi! İşte yeni imajı

Pembe saçlarıyla tanınan Milli voleybolcu Ebrar Karakurt imaj değiştirdi. "Dedim olabilir" sözüyle hafızalara kazınan, başarılı spor hayatıyla da büyük beğeni toplayan Ebrar Karakurt'un son haline beğeni yağdı.
Sosyal medyayı aktif kulanan voleybolcu pembe saçlarından vazgeçti. Yeni saçlarıyla ayna karşısında selfie çeken Ebrar Karakurt saçlarını daha da kısalttı.
Ebrara Karakurt'ın paylaşımı sonrası tarzına beğeni yağdı. Voleybolcu Ebrar'ı görenler "Her haliyle güzel" yorumları yaptı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum