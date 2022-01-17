Ebrar Karakurt sevgilisi İmge'yle ayrıldı mı? O detay dikkatlerden kaçmadı

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla en az Karakurt kadar dikkat çekiyordu.

Son olarak İmge'nin, derin göğüs dekolteli cesur pozunu, voleybolcu aşkı Ebrar Karakurt da yorumsuz bırakmayarak, ''Öldürdün, artık nabzımı yoklama'' yorumunu yaptı.

TAKİPTEN ÇIKTILAR!

Bugün 22 yaşına basan Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un doğum gününü sevgilisiyle kutlamaması dikkat çekti.

Sosyal medyada gündem olan olayda, ikilinin birbirini takipten çıkararak, fotoğraflarını silmesi, ayrılık iddialarını gündeme getirdi.



