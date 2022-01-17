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  4. Ebrar Karakurt sevgilisi İmge'yle ayrıldı mı? O detay dikkatlerden kaçmadı

Ebrar Karakurt sevgilisi İmge'yle ayrıldı mı? O detay dikkatlerden kaçmadı

17.01.2022 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatıyla magazin gündeminde sık sık yer alan milli voleybolcu Ebrar Karakurt ve sevgilisi İmge'den kötü haber geldi. Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken çift, Instagram'dan birbirilerini takipten çıkararak, fotoğraflarını sildi. Ebrar Karakurt'un doğum gününde ayrılmaları ise kafaları karıştırdı.

Ebrar Karakurt sevgilisi İmge'yle ayrıldı mı? O detay dikkatlerden kaçmadı

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla en az Karakurt kadar dikkat çekiyordu.

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Son olarak İmge'nin, derin göğüs dekolteli cesur pozunu, voleybolcu aşkı Ebrar Karakurt da yorumsuz bırakmayarak, ''Öldürdün, artık nabzımı yoklama'' yorumunu yaptı.

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TAKİPTEN ÇIKTILAR!

Bugün 22 yaşına basan Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un doğum gününü sevgilisiyle kutlamaması dikkat çekti.
Sosyal medyada gündem olan olayda, ikilinin birbirini takipten çıkararak, fotoğraflarını silmesi, ayrılık iddialarını gündeme getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Instagram Ebrar Karakurt
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