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Ebrar Karakurt'tan olay video! "Dalgayı yedikten sonra ben"

21.07.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kariyerindeki başarıların yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, son paylaşımıyla bir kez daha adından söz ettirdi. Türkiye'de tatilde olan ünlü sporcu, denizde çektiği video ile sosyal medyanın gündeminde!

Tokyo 2020'nin yıldızlarından 21 yaşındaki Ebrar Karakurt, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından en çok söz ettiren sporcular arasında.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Ebrar Karakurt, bu defa çıktığı tatilden yaptığı deniz paylaşımıyla gündemde.

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Denizde dalga karşısında devrilen 1,96 boyundaki Ebrar Karakurt, o anları Instagram'ın hikaye kısmından paylaştı.

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Ebrar Karakurt, paylaşımına, "Dalgayı yedikten 2 saniye sonra ben" notunu düştü.

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Ebrar'ın paylaşımı kısa sürede gündem olurken, yaptığı yorum ti'ye alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Ebrar Karakurt
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