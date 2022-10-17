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Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge yine yatakta poz verdi! Pergel detayı dikkat çekti

17.10.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebrar Karakurt ile yaşadığı aşkla tanınan İmge, Buse Plan ile yeni bir beraberliğe yelken açtı. Geçtiğimiz günlerde paylaştıkları yatak pozuyla dikkat çeken ikili, gelen eleştirileri tiye almışlardı. Buse Plan, yeniden sevgilisi İmge'nin yataktan pozunu paylaştı.

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge yine yatakta poz verdi! Pergel detayı dikkat çekti

Gezgin fenomen Buse Plan, Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge ile yaşadığı aşkla, magazin aleminin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Buse Plan, sevgilisi İmge'nin yatak pozunu paylaşarak pergel benzetmesinde bulundu.

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge yatakta poz verdi! Pergel detayı dikkat çekti

Buse Plan, geçtiğimiz günlerde İmge ile yatak pozunu paylaşarak eleştirilerin hedefinde yer almıştı.

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge yatakta poz verdi! Pergel detayı dikkat çekti

Genç fenomen, takipçileriyle yalnızca konaklama deneyimlerini paylaştıklarını, söz konusu paylaşımın yanlış yerlere çekildiğini belirtmişti.

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge yatakta poz verdi! Pergel detayı dikkat çekti

Şimdilerde Buse Plan ile beraber olan İmge, bir dönem ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt ile tutkulu bir birliktelik yaşamıştı. İtalya'da aynı evde kalan ikili, mutluluk pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyordu.

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge yatakta poz verdi! Pergel detayı dikkat çekti

Ebrar Karakurt, İmge ile paylaştığı ilk pozuyla, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Ebrar Karakurt'un cinsel yönelimini eleştirenler kadar destekleyenler de vardı.

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge yatakta poz verdi! Pergel detayı dikkat çekti

Demet Akalın ve Naz Aydemir gibi isimler, Ebrar Karakurt'un homofobik saldırılara maruz kaldığını söylerken, federasyondan da destek gecikmemişti.

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge yatakta poz verdi! Pergel detayı dikkat çekti

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge yatakta poz verdi! Pergel detayı dikkat çekti

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge yatakta poz verdi! Pergel detayı dikkat çekti

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge yatakta poz verdi! Pergel detayı dikkat çekti


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Ebrar Karakurt buse sevgilisi aktan
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