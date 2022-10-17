Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge yine yatakta poz verdi! Pergel detayı dikkat çekti

Gezgin fenomen Buse Plan, Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge ile yaşadığı aşkla, magazin aleminin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Buse Plan, sevgilisi İmge'nin yatak pozunu paylaşarak pergel benzetmesinde bulundu.

Buse Plan, geçtiğimiz günlerde İmge ile yatak pozunu paylaşarak eleştirilerin hedefinde yer almıştı.

Genç fenomen, takipçileriyle yalnızca konaklama deneyimlerini paylaştıklarını, söz konusu paylaşımın yanlış yerlere çekildiğini belirtmişti.

Şimdilerde Buse Plan ile beraber olan İmge, bir dönem ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt ile tutkulu bir birliktelik yaşamıştı. İtalya'da aynı evde kalan ikili, mutluluk pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyordu.

Ebrar Karakurt, İmge ile paylaştığı ilk pozuyla, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Ebrar Karakurt'un cinsel yönelimini eleştirenler kadar destekleyenler de vardı.

Demet Akalın ve Naz Aydemir gibi isimler, Ebrar Karakurt'un homofobik saldırılara maruz kaldığını söylerken, federasyondan da destek gecikmemişti.



