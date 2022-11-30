Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge'den kötü haber! Yatak pozu gündem olmuştu

Ebrar Karakurt'tan sonra sosyal medya fenomeni Buse Plan ile aşk yaşayan İmge, mutluluğu yine bulamadı. Buse Plan ve İmge çifti, birbirlerini her yerden sildi.

Geçtiğimiz ay paylaştıkları yatak pozuyla tepki çeken ünlü çift, birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

Aşk paylaşımlarını tek tek kaldıran ikili, ayrılık sürecini dostlarıyla geçirmeyi tercih ediyor.

Hostel odasından paylaştığı yatak pozu nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Buse Plan, Türkiye'ye dönmek istemediğini ve bu çağ dışı zihniyetten bıktığını söylemişti.

İmge, eski sevgilisi Buse Plan ile birlikte Brüksel'de tuttuğu kiralık dairede şimdilerde yalnız yaşıyor.

Ebrar Karakurt ile yaşadığı aşkla akıllara kazınan İmge'nin adı, bir dönem TikTok fenomeni Devinsu ile de anılmıştı.



