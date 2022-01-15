Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge yine çok cesur! Dekoltede sınır tanımadı

Sevgilisi Ebrar Karakurt ile İtalya'da yaşayan İmge, bir süredir İstanbul'da tatil yapıyor. Cüretkar paylaşımlarıyla adından söz ettiren İmge, kırmızı dekolteli bluzuyla verdiği yeni pozlarını paylaştı.

İmge, geçtiğimiz günlerde ünlü voleybolcu Zehra Güneş'e sürpriz yapmış, güzel voleybolcuyu şaşırtmıştı.

İmge'nin geçtiğimiz günlerde paylaştığı dekolteli pozuna, Ebrar Karakurt'tan da yorum gelmişti. Karakurt, ''Öldürdün artık nabzımı yoklama'' sözleriyle, sevgilisini övgüye boğmuştu.



