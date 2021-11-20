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  4. Ebrar Karakurt'un sevgilisi sitem etti! ''İliklerime kadar hissettiğim bir gün''

Ebrar Karakurt'un sevgilisi sitem etti! ''İliklerime kadar hissettiğim bir gün''

20.11.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge, sosyal medya hesabında paylaştığı döviz kuru yorumuyla dikkat çekti.

Ebrar Karakurt'un sevgilisi sitem etti! ''İliklerime kadar hissettiğim bir gün''

Geçtiğimiz mayıs ayında İtalya Voleybol Kadınlar Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olan Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla birlikte İtalya'da yaşıyor. Sosyal medyada market fiyatları hakkında paylaşımlar yapan Karakurt, bu defa kız arkadaşı İmge'nin döviz kuru paylaşımıyla gündeme geldi. Aldığı bir ürünün fiyatını eleştiren İmge, sosyal medya hesabından ''Euronun artışını iliklerime kadar hissettiğim bir gün daha yaşandı'' yorumunu yaptı.

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge'den döviz kuru yorumu! ''İliklerime kadar hissettiğim bir gün''

Özel hayatıyla dikkatleri üzerine toplayan Ebrar Karakurt, geçtiğimiz aylarda kız arkadaşı İmge ile paylaştığı pozu, gelen tepkiler üzerine silmek zorunda kalmıştı.

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge'den döviz kuru yorumu! ''İliklerime kadar hissettiğim bir gün''

Toplumun kimi kesiminden destek gören kimi kesimi tarafından eleştirilen Karakurt, şimdilerde ilişkisini gözlerden uzak yaşamamayı tercih ediyor.

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge'den döviz kuru yorumu! ''İliklerime kadar hissettiğim bir gün''

Çift, bir arada oldukları pozları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge'den döviz kuru yorumu! ''İliklerime kadar hissettiğim bir gün''

Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge'den döviz kuru yorumu! ''İliklerime kadar hissettiğim bir gün''

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