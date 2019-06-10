EBRD Başkanı Chakrabarti Özbekistan’da

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti, Özbekistan ile çok yönlü iş birliğini tüm alanlarda destekleme ve bu desteği sürdürme konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Chakrabarti, temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan’da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.

Görüşmede Mirziyoyev, Özbekistan ile EBRD arasındaki ortaklık ilişkilerinin gelişmesinden ve karşılıklı menfaatlere dayalı iş birliğinin artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Chakrabarti ise Özbekistan’da gerçekleştirilmekte olan sosyoekonomik reformları ve bunun sonuçlarını takdirle karşıladıklarını kaydetti.

Özbekistan ile EBRD arasındaki iş birliğini desteklediklerini aktaran Chakrabarti, "EBRD Özbekistan ile çok yönlü iş birliğini tüm alanlarda destekleme ve bu desteği sürdürme konusunda kararlı." dedi.

EBRD, Özbekistan'da hayata geçirilen 70'ten fazla proje için toplam 1,5 milyar avroya yakın kredi sağladı.

