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EBRD Özbekistan ile iş birliğini arttırmayı hedefliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 21:46 | Son Güncelleme

EBRD Özbekistan ile iş birliğini arttırmayı hedefliyor

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) bu yıl Özbekistan'daki yatırım portföyünü genişletmeyi amaçladığı bildirildi.

Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Sardor Umrzakov, temaslarda bulunmak üzere ülkede bulunan EBRD Orta Asya Yönetici Müdürü Bruno Balvanera ile bir araya geldi.

Görüşmede Özbekistan ile banka arasındaki iş birliğinin durumu ve perspektifleriyle bankanın ülkedeki faaliyetleri ele alındı.

Görüşmede Balvanera, EBRD'nin Özbekistan ile mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik politikasını sürdüreceğini, bankanın bu yıl ülkedeki yatırım portföyünü genişletmeyi hedeflediğini belirtti. Balvanera, ayrıca bankanın Özbekistan'ın enerji sektörünün modernizasyonu projelerinde aktif olarak yer aldığını anımsattı.

Umrzakov da Özbekistan'da gerçekleştirilmekte olan reform ve değişimler hakkında bilgi vererek, ülkesinin EBRD ile iş birliğini daha da geliştirmekten yana olduğunu ifade etti.

EBRD, geçen ekimde yeni Özbekistan stratejisini onaylamış ve taraflar arasında ülkede yapılacak 7 proje için toplam tutarı 622,5 milyon dolarlık kredi anlaşmaları imzalanmıştı. Banka, bugüne kadar Özbekistan'da hayata geçirilen 70 proje için toplam 1,3 milyar avro kredi sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Özbekistan

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