EBRD sorunlu kredilere talip

BERLİN (AA) - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yetkilileri, bankanın Türkiye’de sorunlu krediler alanındaki çalışmalarını derinleştireceğini bildirdi.

AA muhabirinin EBRD yetkililerinden aldığı bilgiye göre, banka bu yıl, hissedarı olduğu, Türkiye'nin en büyük sorunlu kredi şirketi Hayat Varlık Yönetimi'ne yatırım yaptı.

Bankanın, Türkiye’de sorunlu kredileri satın alan şirketler ile özel proje şirketlerine yatırımlarını derinleştirmekle ilgilendiğini belirten yetkililer, "Ancak yapı, ticari ve sağlam bankacılık gereksinimlerimizi yerine getiriyorsa buna bakarız ve çalışmaya hazırız.” ifadesini kullandı.

