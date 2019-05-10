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EBRD’den Özbekistan’a içme suyu desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 13:56 | Son Güncelleme

EBRD’den içme suyu sisteminin modernizasyonu için Özbekistan’a 300 milyon dolarlık kredi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Özbekistan’ın içme suyu sisteminin modernizasyonu için 300 milyon dolarlık kaynak ayıracak.

Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Sardor Umrzakov, EBRD’nin Saraybosna'da düzenlenen yıllık toplantısı kapsamında EBRD Başkanı Suma Chakrabati ile bir araya gelerek, ikili işbirliği meselelerini ele aldı.

Açıklamaya göre, görüşmenin ardından Umrzakov ve Chakrabarti Özbekistan’da içme suyu sisteminin modernizasyonunun öngören projenin banka tarafından finanse edilmesine ilişkin memorandumu imzaladı.

Söz konusu mutabakat EBRD’nin Özbekistan’ın uzak bölgelerindeki içme suyu sistemlerinin modernizasyonunu öngörüyor.

İmza töreninin ardından açıklama yapan Chakrabati, son iki yılda Özbekistan’da önemli ekonomik ve yapısal değişimlerin yapıldığını hatırlatarak, bu çerçevede Özbekistan ile banka arasındaki işbirliğinin de önemli ölçüde ilerlediğini kaydetti.

Görüşmede, ayrıca Özbekistan Hükümetinin sonbaharda Taşkent’te gerçekleştirmesi öngörülen Uluslararası Yatırım Forumu ile ilgili meseleler de ele alındı.

Daha önce Asya Kalkınma Bankası, Özbekistan’daki içme suyu sisteminin modernizasyonu için 105,3 milyon dolarlık kredi ayıracağını kararlaştırmıştı.

Söz konusu proje Taşkent yakınlarındaki 200 bin kişinin içme suyuna erişimini sağlayacak.

Ülkedeki içme suyu sistemlerinin eski Sovyet döneminde inşa edilmesinden dolayı bu sistemlerin büyük bir kısmı eskimiş bulunuyor.

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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti Özbekistan Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umrzakov

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