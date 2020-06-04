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Ebru Akel'den Fahriye Evcen paylaşımı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2020 21:23 | Son Güncelleme

Ebru Akel yakın arkadaşı Fahriye Evcen’in doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutladı.

Ebru Akel'den Fahriye Evcen paylaşımı!

Ebru Akel yakın arkadaşı Fahriye Evcen'in doğum gününü unutmadı.

Ünlü sunucu Instagram hesabından Evcen'le çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak dostunun doğum gününü kutladı. Fahriye Evcen de Ebru Akel'in paylaşımını kendi hesabından da yayınladı.

ebru fahriye

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