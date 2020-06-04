Ebru Akel'den Fahriye Evcen paylaşımı!

Ebru Akel yakın arkadaşı Fahriye Evcen'in doğum gününü unutmadı.

Ünlü sunucu Instagram hesabından Evcen'le çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak dostunun doğum gününü kutladı. Fahriye Evcen de Ebru Akel'in paylaşımını kendi hesabından da yayınladı.





