Ebru Akel'den Fahriye Evcen paylaşımı!

Ebru Akel yak\u0131n arkada\u015f\u0131 Fahriye Evcen'in do\u011fum g\u00fcn\u00fcn\u00fc unutmad\u0131. \n\u00dcnl\u00fc sunucu Instagram hesab\u0131ndan Evcen'le \u00e7ekilmi\u015f bir foto\u011fraf\u0131n\u0131 payla\u015farak dostunun do\u011fum g\u00fcn\u00fcn\u00fc kutlad\u0131. Fahriye Evcen de Ebru Akel'in payla\u015f\u0131m\u0131n\u0131 kendi hesab\u0131ndan da yay\u0131nlad\u0131.\n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Karar d\u00fcn al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131! Yeni d\u00f6nem bug\u00fcn ba\u015flad\u0131Kuaf\u00f6r\u00fcm Sensin'in yeni j\u00fcri \u00fcyeleri kimler oldu? Kuaf\u00f6r\u00fcm Sensin'de partnerleri belli oldu!'Adanal\u0131'n\u0131n g\u00fczelinin bu halini unutun! Olay oldu
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