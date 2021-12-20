Ebru Aras’ın acılı ailesi isyan etti: Bu kararla kızım bir kez daha öldü

Iğdır'da bir çocuk annesi Ebru Aras, öğretmen eşi Umut Aras ile aralarındaki geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasına gelmişti. 1 Ocak 2020'de çift arasında çıkan tartışmanın ardından evden silah sesleri gelmiş, Umut Aras, eşini vurduktan sonra intihar girişiminde bulunmuştu.

ŞARTLI TAHLİYE EDİLDİ, ÖĞRETMENLİĞE GERİ DÖNDÜ

Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, eşinin kendisini öldürmeye çalıştığını, silahı ateşledikten sonra intihar ettiğini söne süren Umut Aras, geçen Ekim'deki duruşmada, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak delil yetersizliği nedeniyle şartlı tahliye edildi. Aras, yeniden öğretmenliğe dönmek için müracaat etti. Davaya rağmen talebi kabul edilen Aras, Doğubayazıt'ta bir okulda öğretmenliğe başladı. Ebru Aras'ın ailesi ise Umut Aras'ın öğretmenliğe yeniden dönmesine ilişkin itiraz dilekçesini bakanlığa sundu.

"VİCDANLARI SIZLATAN KARAR"

Ebru Aras'ın babası Cengiz Öcüm, "Bir insanın öldü. Mahkemesi sonuçlanmadan, öğretmenlik gibi kutsal bir göreve yeniden nasıl iade edilebilir. Vicdanları sızlatan bu kararı, ben de kamuoyunun vicdanında bırakıyorum. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"BU KARARLA KIZIMIZ BİR KEZ DAHA ÖLDÜ"

Ebru Aras'ın annesi Necla Öcüm "Kızımı, 24 yaşında toprağa verdim. Torunum, 2 yaşında annesiz kaldı. Sanık, kızımın onu vurduğunu ve intihar ettiğini söylüyor. Bu dediğini doğrulayan hiçbir rapor yok. Olaydan sonra ellerini ve banyoyu yıkamış. Hukuka boynumuz kıldan ince ama bu insanın yeniden öğretmen olarak göreve iade edilmesi nasıl bir karardır. Bu kararla kızım bir kez daha öldü. Adalet istiyoruz" diye konuştu.

